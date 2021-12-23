經濟

稱營運受限 國泰下月擬削航班

【明報專訊】新冠病毒疫情打擊航空業近兩年，各地仍未全面解除旅遊限制措施，航空業持續受到冰封。國泰航空（0293）最新發公告表示，受到跨境旅遊及營運限制的持續影響，國泰的航班將有所調整，目前正在審視明年1月來往香港的客運航班，「若干航班會因航次安排整合而被取消」，但未有透露受影響的航線。國泰昨日收報6.34元，全日升0.2%。

據路透社引述知情人士透露，多條長途線包括澳洲、北美及歐洲航班將受影響。國泰的澳洲網站顯示，1月份只有從香港飛往悉尼的航班，未有飛往墨爾本、布里斯班或珀斯的航班。國泰航空回應查詢時稱，不能如期運作所有已計劃的航班，會即時聯絡受影響顧客，並會盡量安排顧客乘搭其他航班。

消息：北美澳歐航班受影響

事實上，國泰自本月起已取消部分來港航班，包括減少三分之一原本以閉環執勤模式運作的來港客運航班，改為載貨不載客。國泰的客運航班同樣受到港府的檢疫措施影響，於本月19日，由美國紐約到港的航班上有3名乘客證實確診，被衞生署禁止該客機自周一（20日）起，至明年1月2日期間從紐約着陸香港。國泰此前曾表示，本月因運作限制及旅遊限制，需要削減航班數量，預計本月營運不多於疫情前12%的客運運力。

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