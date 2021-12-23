經濟

押豪宅助周焯華還債 Mandy Lieu遭入稟收樓

【明報專訊】太陽城集團主席周焯華（圖右）涉嫌不法經營賭博及洗黑錢在澳門被捕，其女友Mandy Lieu（圖左）早前把西半山豪宅珒然高層單位抵押予新濠博亞，協助太陽城換取貸款。惟據入稟狀顯示，新濠博亞已入稟高等法院，要求法庭下令Mandy Lieu交出珒然單位，以確保根據抵押協議取得所借出的抵押債務。

據入稟狀顯示，新濠博亞要求根據在上月4日簽訂的按揭貸款協議，向Mandy Lieu索償欠付按揭款項、利息及訟費，以收回涉案抵押的珒然38樓物業。不過，入稟狀未有披露有關的貸款金額。

據此前傳媒引述抵押文件報道，抵押豪宅貸款借方太陽城博彩中介一人公司，是周焯華旗下全資、在澳門經營貴賓廳的公司，周焯華本身亦為該公司董事及管理人，亦親自在抵押文件上簽名。不過，文件同樣未有列明具體借貸額及借貸條款，只表示條款會由兩公司不時共同訂立，而Mandy Lieu同意拿出珒然單位作借貸擔保，若有逾期還款等違約事件，會沒收單位。

翻查資料，2014年，Mandy Lieu一筆過斥逾9132萬元，購入上述珒然單位連同一個車位。單位實用面積2182平方呎，呎價4.2萬元，現時市值已升至約1.2億元。除珒然單位外，周焯華在上月27日亦將由旗下太陽世紀發展持有、市值約5500萬元的九龍站豪宅天璽高層單位二按，同樣抵押予新濠博亞還債。

相關字詞﹕珒然 周焯華 洗米華

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