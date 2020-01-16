利豐281億出售利豐物流 去年獲馮氏伙中資72億私有化 作價或嚴重低估

馬士基：收購助EBITDA五年後倍增

據利豐公布，馬士基收購利豐物流各項實體物流業務，交易仍須經各監管部門批准，預計可於2022年完成。

馬士基則指出，是次交易將令集團增加223座貨倉，令旗下貨倉總數增至549座。集團預料，利豐物流今年度境內物流業務收入約10億美元（約77.8億港元），而EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）則按年升8.7%至約2.5億美元（約19.45億港元）。連同自身增長及兩者協同效應，相信收購將有助集團相關業務收入和EBITDA水平，至2026年時較目前倍增。

利豐早於1950年代以採購出口業務發迹，後期則涉足零售等業務，包括旗下利亞零售（0831）經營聖安娜餅屋、眼鏡品牌Zoff等。

集團過去一度成為藍籌「股王」，雖然隨着電商冒起，主營貿易業務表現每况愈下，但在私有化前5至6年，集團積極投資發展物流業務，甚至曾表態擬將業務分拆上市，並引入淡馬錫為戰略股東。

私有化全數由GLP集團出資

不過，利豐去年股價跌至0.5元低位時，大股東馮國經、馮國綸兄弟即透過旗下馮氏集團與GLP集團組成財團，提出以每股1.25元將利豐私有化，總金額為72.23億元，資金全數由GLP集團出資。值得留意的是，以當時私有化出價計，利豐估值約107億元；而今次利豐單出售旗下物流業務，估值已高達281億元，似乎反映去年私有化作價存在嚴重低估。

馮氏家族或淨袋71億

此外，以馬士基是次出資281億元收購利豐物流計算，除分別直接持股78.3%及21.7%利豐與新加坡淡馬錫可各自分得220億及61億元外；倘利豐將出售所得向股東作出分派，持股約32.33%股權的馮氏家族，亦因應今次交易幾近零成本下、料有約71億元「落袋」。

明報記者 周綺琪