商湯今截飛 孖展輕微超購約一倍

券商共借出約13.3億孖展

綜合多家券商數據顯示，商湯集團合共獲得逾13.3億元孖展，當中富途及耀才分別借出約5.76億元及2.8億元；若以公開發售部分集資近5.99億元計算，商湯集團已錄超額認購。

商湯原於本月初招股，本月10日定價，惟同日遭美國財政部納入制裁名單，集團至13日公布押後上市並退回資金，並火速於周一重啟招股。值得留意的是，經歷制裁事件後，商湯的基石投資者名單大洗牌，當中包括由兩名「大鱷」索羅斯「舊部」管理的Pleiad基金等5名投資者退出，改由科技園創投基金、希瑪眼科（3309）等頂上，認購金額則加碼逾一成至5.12億美元（約39.9億港元）。

百心安今掛牌 下限21.25元定價

至於同樣經歷押後再重新招股上市的百心安（2185）則將於今日掛牌，昨晚暗盤表現欠佳。百心安在輝立暗盤最多跌一成，收盤升幅收窄至4.5%，報20.3元，一手500股虧損475元。百心安在富途暗盤收報20.2元，跌4.9%，一手帳面虧損525元。百心安昨日公布招股結果，敲定以每股招股價下限21.25元定價，集資淨額6700萬元，一手中籤率85%，抽兩手可穩中一手。

[新股]