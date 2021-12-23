內媒：工信部暫停與阿里雲合作半年

指發現嚴重安全隱患未及時報告

阿里巴巴昨日早段曾升逾5%，但收報114.9元，全日僅升0.9％，成交額52.22億元。

報道指，阿里雲公司發現阿帕奇（Apache）Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。工信部網絡安全管理局的官網昨日尚未有以上通報，但內媒引述接近工信部人士透露，有關消息屬實。阿里雲則未有回應有關查詢。

阿里雲未回應有關查詢

於上周五（17日），中國工信部官方發布公告，通報關於阿帕奇Log4j2組件中一個重大安全漏洞的網絡安全風險提示。工信部表示，該漏洞可能導致設備遠程受控，進而引發敏感信息竊取、設備服務中斷等嚴重危害，屬於高危漏洞。

風險提示指出，阿帕奇Log4j2組件存在嚴重安全漏洞。工業和信息化部立即組織有關網絡安全專業機構開展漏洞風險分析，召集阿里雲、網絡安全企業、網絡安全專業機構等開展研判，通報督促阿帕奇軟件基金會及時修補該漏洞，向行業單位進行風險預警。