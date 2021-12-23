經濟

內媒：工信部暫停與阿里雲合作半年

【明報專訊】內媒昨日廣泛報道，近期工信部網絡安全管理局通報，暫停阿里巴巴（9988）旗下阿里雲作為工信部網絡安全威脅信息共享合作平台單位，為期6個月，暫停期滿後，會根據阿里雲公司整改情况，研究恢復其合作單位。當局指出，阿里雲發現嚴重安全隱患後未及時報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。

指發現嚴重安全隱患未及時報告

阿里巴巴昨日早段曾升逾5%，但收報114.9元，全日僅升0.9％，成交額52.22億元。

報道指，阿里雲公司發現阿帕奇（Apache）Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。工信部網絡安全管理局的官網昨日尚未有以上通報，但內媒引述接近工信部人士透露，有關消息屬實。阿里雲則未有回應有關查詢。

阿里雲未回應有關查詢

於上周五（17日），中國工信部官方發布公告，通報關於阿帕奇Log4j2組件中一個重大安全漏洞的網絡安全風險提示。工信部表示，該漏洞可能導致設備遠程受控，進而引發敏感信息竊取、設備服務中斷等嚴重危害，屬於高危漏洞。

風險提示指出，阿帕奇Log4j2組件存在嚴重安全漏洞。工業和信息化部立即組織有關網絡安全專業機構開展漏洞風險分析，召集阿里雲、網絡安全企業、網絡安全專業機構等開展研判，通報督促阿帕奇軟件基金會及時修補該漏洞，向行業單位進行風險預警。

上 / 下一篇新聞

「旺角龍牀盤」雋薈首推折實2.4萬 高同區新盤一成 開放戶338萬入場
「旺角龍牀盤」雋薈首推折實2.4萬 高同區新盤一成 開放戶338萬入場
YOHO Hub周日首輪賣325伙
YOHO Hub周日首輪賣325伙
柏傲莊I兩買家轉用建築期付款
柏傲莊I兩買家轉用建築期付款
映灣園兩房718萬沽 兩個月賣平2%
映灣園兩房718萬沽 兩個月賣平2%
恒地土瓜灣獲批建27層商住樓 樓面38萬呎
恒地土瓜灣獲批建27層商住樓 樓面38萬呎
灣仔舊樓一籃子放售 叫價7.4億
灣仔舊樓一籃子放售 叫價7.4億
強積金擬明年中放寬投資中國國債 可買3政策性銀行未評級債 基金最多投資三成資金
強積金擬明年中放寬投資中國國債 可買3政策性銀行未評級債 基金最多投資三成資金
許正宇：豁免內地其他政府機構債持開放態度
許正宇：豁免內地其他政府機構債持開放態度
Nike內地銷售跌 國產體育品牌領升港股
Nike內地銷售跌 國產體育品牌領升港股
建行亞洲向恒基批出HONIA計價貸款
建行亞洲向恒基批出HONIA計價貸款
新力預告明年1月到期2.5億美元債違約
新力預告明年1月到期2.5億美元債違約
商湯今截飛 孖展輕微超購約一倍
商湯今截飛 孖展輕微超購約一倍
利豐281億出售利豐物流 去年獲馮氏伙中資72億私有化 作價或嚴重低估
利豐281億出售利豐物流 去年獲馮氏伙中資72億私有化 作價或嚴重低估
押豪宅助周焯華還債 Mandy Lieu遭入稟收樓
押豪宅助周焯華還債 Mandy Lieu遭入稟收樓
稱營運受限 國泰下月擬削航班
稱營運受限 國泰下月擬削航班
中國有條件批准海力士購英特爾NAND業務
中國有條件批准海力士購英特爾NAND業務
銀保監：農村行監管主任「雙開」
銀保監：農村行監管主任「雙開」
逾萬元P2P轉帳 明年底前強制核對收款人名稱
逾萬元P2P轉帳 明年底前強制核對收款人名稱
中國稀土6巨頭 3家合併成超級企業
中國稀土6巨頭 3家合併成超級企業
美轉向東南亞印度企業招手 美交易所冀開拓新來源 抵消中資IPO停頓影響
美轉向東南亞印度企業招手 美交易所冀開拓新來源 抵消中資IPO停頓影響
立訊崑山建組裝廠 料年產1500萬部iPhone
立訊崑山建組裝廠 料年產1500萬部iPhone
Tesla馬斯克：已賣「足夠多的股票」
Tesla馬斯克：已賣「足夠多的股票」
張兆聰：內需股偏強 中國食品可吼
張兆聰：內需股偏強 中國食品可吼
技術取勝：新秀麗反彈料15元有阻力
技術取勝：新秀麗反彈料15元有阻力
譚仔三哥明年攻日 吉祥寺店員時薪75起
譚仔三哥明年攻日 吉祥寺店員時薪75起
保誠納同性伴侶為人壽保險受益人
保誠納同性伴侶為人壽保險受益人
劉思明：家品股朝雲大落後 小注博反彈
劉思明：家品股朝雲大落後 小注博反彈
周顯：中國在行「緩稱王」策略
周顯：中國在行「緩稱王」策略
湯文亮：橡皮圖章好過擦紙膠
湯文亮：橡皮圖章好過擦紙膠
KOL蔣一洪：大馬樓市似20年前上海
KOL蔣一洪：大馬樓市似20年前上海
本港做「二房東」 「租上租」賺現金流
本港做「二房東」 「租上租」賺現金流