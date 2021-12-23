新力預告明年1月到期2.5億美元債違約

6月到期美元債將交叉違約

新力控股表示，經審慎考慮流動資金，目前預計並無充足財務資源，在到期日期償付一筆明年1月到期債券的本金及最後一期利息，同時此舉將有可能造成另一筆同於今年1月到期、年息率8.5厘的優先無抵押票據違約。

集團又表示，由於預計未能如期支付明年1月到期債券，可能觸發另一筆2022年6月到期債券交叉違約，倘持有人選擇根據公募債券條款及條件要求提早還債，則所有公募債券亦可能立即到期。

新力提到，2022年1月到期債券將於到期日期會在聯交所除牌，其後債券持有人如需有關2022年1月債券的進一步資料，可聯絡公司。

恒指公司周二（21日）宣布，由於新力控股持續停牌，其成分股將於12月29日收市後，從恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數等剔除，有關變動將於下周四（30日）生效。

此外，中國恒大（3333）昨日發更新公告，指針對集團目前面臨風險，恒大的風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解風險，維護各方合法權益。