建行亞洲向恒基批出HONIA計價貸款

建行亞洲宣布，在周二（21日）完成首筆以HONIA計價的融資安排，客戶為恒基兆業（0012）旗下全資子公司，貸款金額為10億港元。

建行亞洲表示，該貸款有助於推動HONIA成為市場的新計價基準，未來會繼續推動該替代參考利率於本港市場的運作，研發及推廣更多產品，延伸至更多企業客戶，幫助為本港利率基準過渡。

匯豐與恒基完成HONIA利率掉期

另外，匯豐昨日公布，與恒基兆業完成一筆為期3年、價值10億元的HONIA利率掉期，為香港首筆與企業對手進行的同類交易。匯豐表示，交易可作為其他企業的參考，使用以HONIA為基準的衍生產品方案，有效地管理利率風險。

匯豐稱，該行於2019年完成首筆HONIA及HIBOR利率掉期交易，隨後於去年進行首筆中央結算的HONIA利率掉期合約，以及市場首筆HONIA及美元擔保隔夜融資利率（SOFR）交叉貨幣掉期。

HONIA按照實際交易而非銀行報價計算，獲金管局指定作為HIBOR的備用參考利率。

LIBOR將於2023年6月全面退場，金管局早前表示現時並沒有停止發布HIBOR的計劃，許多其他地區亦採用此多種利率並存的方案。