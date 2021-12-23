Nike內地銷售跌 國產體育品牌領升港股

Nike上季大中華區收入跌兩成

該行指出，由於缺乏新產品，Nike不得不銷售價格較低的舊產品，也因此拉低了銷售的按年增速。雖然Nike管理層表示在「雙十一」期間受到消費者的追捧，但該行認為主要是Nike的折扣力度高於內地品牌。該行預計，內地體育用品行業的「國潮」趨勢將持續。

安踏昨漲5.35% 李寧升5.08%

安踏（2020）昨日漲5.35%，收報116.1元；李寧（2331）升5.08%，收報85.8元，兩股雙雙成為最佳表現的恒指成分股。另特步（1368）升4.6%，361度（1361）升3.5%，申洲國際（2313）升1.4%。滔博（6110）逆市跌6.86%，因為其第三季零售及批發總銷售額跌逾20%，昨日遭大行下調評級。

港股假期前夕表現淡靜，全日主板成交僅928億元，7個月最少。恒指升131點，收報23,102點；國指升53點，收報8195點；科指升72點或1.29%，收報5685點。恒指早段最多曾升287點，但收市升幅削半，ATM升幅同樣較盤中收窄，騰訊（0700）曾升最多2.27%，收報443元，升0.5%；美團（3690）曾升最多4.72%，收報230.4元，升0.61%。阿里巴巴（9988）升幅亦大減，收市升0.89%，報114.9元。