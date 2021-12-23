許正宇：豁免內地其他政府機構債持開放態度

券商憂地方政府普遍債台高築

中國地方政府普遍債台高築，且在內房企業有敞口。高盛早前曾發表報告，截至去年底，中國的地方政府融資平台（LGFV）的債務總額從2013年的16萬億元人民幣，升至約53萬億元人民幣（8.2萬億美元），此大約相當於內地GDP的52％。標普10月亦發表《高風險城投預警：資本市場或將棄你而去》報告，指城投（即LGFV）是中國主要的企業債券發行人，佔中國非政府債券存續餘額的近30%，大多數城投需依賴債務再融資得以維持運營，但隨着內地收緊融資監管，境內市場的風險定價正轉變，而中國債市似乎已切斷蘭州市城市發展投資有限公司的借貸，標普認為蘭州城投的流動性危機源自再融資失靈。

投資基金公會行政總裁黃王慈明稱，現階段未深入探討內地地方政府可否納「獲豁免當局」，認為宜先做好放寬強積金投資中央政府及三家政策性銀行債券的限制，該四家機構已有不少債券品種提供，能豐富投資領域。