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恒地土瓜灣獲批建27層商住樓 樓面38萬呎

【明報專訊】樓市暢旺，發展商積極籌備發展旗下項目。屋宇署公布，今年10月批出13份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、1項商業發展、1項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展；其中恒地（0012）持有的土瓜灣68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號重建項目，獲准建一幢27層高商住物業（3層基座及2層地庫之上），住宅樓面涉31.85萬方呎，另設非住宅樓面6.37萬方呎，整個項目總樓面約38.22萬方呎，屬於近期獲批則的較大型項目。

鷹君何文田站1期發展微調

另原本由高銀金融主席潘蘇通持有、今年3月由鷹君（0041）接手的港鐵（0066）何文田站上蓋1期，向屋宇署就圖則作修訂，將原本5幢24至25層住宅大廈，以及2幢1層高會所，改為5幢劃一25層高的住宅大廈，另設2幢會所。同時，項目將設一條有蓋行人天橋，總樓面面積約74.3萬方呎。

此外，中信泰富於2019年12月以32億元、每方呎樓面地價2.48萬元投得的港島大坑道135號豪宅地皮，獲批建2幢20層高住宅大廈，涉總樓面約12.89萬方呎。

首10月私宅動工1.06萬伙 按年增六成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連續兩個月未有大型新盤動工，10月私宅動工量持續低迷。

據屋宇署資料顯示，今年10月只有土瓜灣炮仗街41至45號項目動工，涉74伙，但較9月的1伙大增73倍，惟實際上仍處於低位。另今年首10個月全港共有20個私宅項目動工，涉單位總數10,652伙，較去年同期6691伙，按年增加3961伙或59%，為3年同期最多。

[香港地產]

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