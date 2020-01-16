經濟
香港地產

「旺角龍牀盤」雋薈首推折實2.4萬 高同區新盤一成 開放戶338萬入場

【明報專訊】踏入年底，仍然有全新樓盤登場。位處旺角豉油街，全幢120伙清一色只提供開放式單位、被市場形容為「旺角龍牀盤」的雋薈，昨日公布首批70伙價錢，提供最高10%直減折扣，整批折實均呎24,179元，較同區今年推出的另兩個新盤的首批折實均呎高約一成，其中152方呎戶折實入場費338.8萬元起，全部單位折實價均低於600萬元。

明報記者 陳寶恩

繼發展「屯門龍牀盤」菁雋後，益兆及俊和再合作發展的雋薈，樓花期長約27個月，提供120伙；是繼信置（0083）和市建局合作的山東街ONE SOHO、內房遠洋（3377）煙廠街千望之後，旺角今年第3個登場新盤。

旺角今年第3個新登場住宅盤

益兆控股副總裁林浩表示，雋薈首推的70伙，實用152至228方呎、全屬開放式間隔，提供180天即供，以及建築期付款，前者最高10%直減折扣，單位折實價338.8萬至595.7萬元，折實實呎21,881至26,956元，整批折實均呎24,179元。

雋薈是次入場單位是5樓D室，實用152方呎、向南望豉油街方向，折實價338.8萬元、折實實呎22,289元。林浩形容，雋薈開價為「都會生活價」，已考慮到項目本身位置及質素，整批價單定價計市值約3億元。

翻查資料，同區新盤ONE SOHO、千望，今年4月相繼開價，首批折實均呎分別21,538元、22,544元，意味是次雋薈開價高出12%和7%；二手方面，同區樓齡約5年的SKYPARK，近期二手成交呎價約2.03萬元，即雋薈首批價錢較同區二手價高約兩成。

至於近年九龍上車盤，最低入場費要數深水埗AVA 228 5樓D室，實用面積151方呎，2019年底推出，折實價288.3萬元。

建築期付款全數可做九成按保

至於雋薈建築期付款最高直減折扣6%，與即供相差4個百分點；單位建築期折實價353萬至622萬餘元，即樓價全部低於800萬元，意味將來均可承做最高九成按保。

俊和地產發展總經理陳健強表示，雋薈昨日起收票，視乎參觀情况，短期加推並落實推售日期。陳健強續指，雖然項目未有提供發展商按揭，但相信可在坊間銀行承造八成至九成按揭。

雋薈早前已開放3個示範單位，其中18樓A室連裝修經改動示範單位，採用日系設計，起居室以柔和淡黃色為主調，全屋最大亮點，是露台及工作平台位置變身為日式風呂，令人有置身日本溫泉酒店的感覺，因而成為市場熱話。

[香港地產]

上 / 下一篇新聞

YOHO Hub周日首輪賣325伙
YOHO Hub周日首輪賣325伙
柏傲莊I兩買家轉用建築期付款
柏傲莊I兩買家轉用建築期付款
映灣園兩房718萬沽 兩個月賣平2%
映灣園兩房718萬沽 兩個月賣平2%
恒地土瓜灣獲批建27層商住樓 樓面38萬呎
恒地土瓜灣獲批建27層商住樓 樓面38萬呎
灣仔舊樓一籃子放售 叫價7.4億
灣仔舊樓一籃子放售 叫價7.4億
強積金擬明年中放寬投資中國國債 可買3政策性銀行未評級債 基金最多投資三成資金
強積金擬明年中放寬投資中國國債 可買3政策性銀行未評級債 基金最多投資三成資金
許正宇：豁免內地其他政府機構債持開放態度
許正宇：豁免內地其他政府機構債持開放態度
Nike內地銷售跌 國產體育品牌領升港股
Nike內地銷售跌 國產體育品牌領升港股
建行亞洲向恒基批出HONIA計價貸款
建行亞洲向恒基批出HONIA計價貸款
新力預告明年1月到期2.5億美元債違約
新力預告明年1月到期2.5億美元債違約
內媒：工信部暫停與阿里雲合作半年
內媒：工信部暫停與阿里雲合作半年
商湯今截飛 孖展輕微超購約一倍
商湯今截飛 孖展輕微超購約一倍
利豐281億出售利豐物流 去年獲馮氏伙中資72億私有化 作價或嚴重低估
利豐281億出售利豐物流 去年獲馮氏伙中資72億私有化 作價或嚴重低估
押豪宅助周焯華還債 Mandy Lieu遭入稟收樓
押豪宅助周焯華還債 Mandy Lieu遭入稟收樓
稱營運受限 國泰下月擬削航班
稱營運受限 國泰下月擬削航班
中國有條件批准海力士購英特爾NAND業務
中國有條件批准海力士購英特爾NAND業務
銀保監：農村行監管主任「雙開」
銀保監：農村行監管主任「雙開」
逾萬元P2P轉帳 明年底前強制核對收款人名稱
逾萬元P2P轉帳 明年底前強制核對收款人名稱
中國稀土6巨頭 3家合併成超級企業
中國稀土6巨頭 3家合併成超級企業
美轉向東南亞印度企業招手 美交易所冀開拓新來源 抵消中資IPO停頓影響
美轉向東南亞印度企業招手 美交易所冀開拓新來源 抵消中資IPO停頓影響
立訊崑山建組裝廠 料年產1500萬部iPhone
立訊崑山建組裝廠 料年產1500萬部iPhone
Tesla馬斯克：已賣「足夠多的股票」
Tesla馬斯克：已賣「足夠多的股票」
張兆聰：內需股偏強 中國食品可吼
張兆聰：內需股偏強 中國食品可吼
技術取勝：新秀麗反彈料15元有阻力
技術取勝：新秀麗反彈料15元有阻力
譚仔三哥明年攻日 吉祥寺店員時薪75起
譚仔三哥明年攻日 吉祥寺店員時薪75起
保誠納同性伴侶為人壽保險受益人
保誠納同性伴侶為人壽保險受益人
劉思明：家品股朝雲大落後 小注博反彈
劉思明：家品股朝雲大落後 小注博反彈
周顯：中國在行「緩稱王」策略
周顯：中國在行「緩稱王」策略
湯文亮：橡皮圖章好過擦紙膠
湯文亮：橡皮圖章好過擦紙膠
KOL蔣一洪：大馬樓市似20年前上海
KOL蔣一洪：大馬樓市似20年前上海
本港做「二房東」 「租上租」賺現金流
本港做「二房東」 「租上租」賺現金流