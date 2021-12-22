第一城業主趕移民 低市價一成沽貨

根據三家主要銀行網上估價，上述單位估價介乎613萬至628萬元，即是次成交價較估價低約9%至11%；不過，原業主早於1995年以143萬元購入，現轉手帳面仍賺415萬元或2.9倍。

麗港城天台特色戶1210萬易手

藍田麗港城再錄特色戶成交，繼屋苑第4座有天台特色戶日前以1100萬元易手後；中原分行經理郭麗娟表示，麗港城新錄15座連天台特色戶易手，實用面積748方呎3房戶、望維港海景，原業主最初開價1275萬元，減價65萬元或5%後，以1210萬元售出、實呎16,176元；原業主2010年以670萬元購入，11年帳面獲利約540萬元，單位升值81%。

租務方面，港島東指標屋苑太古城12月迄今暫錄約26宗租務成交，比上月同期約28宗跌7%，但仍屬活躍。香港置業首席聯席董事布家良表示，太古城新錄海星閣低層H室租賃成交，屬實用面積603方呎2房戶、望園景，業主以月租約2.3萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約1700元或7%，以約2.13萬元承租，實呎租金約35元；以業主1997年以約590萬元購入單位計，享租金回報率逾4厘。