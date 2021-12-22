新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高

大手客購半層6216呎樓面 呎價1.12萬

此外，有買家大手購入東傲23樓半層、即01至07室，總面積涉及6216方呎，成交價6961.92萬元，呎價約1.12萬元。麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉表示，東傲自上月底推售，至今累售逾四成單位，套現逾8億元。

另中原（工商舖）統計，2021年暫錄得6690宗工商物業成交，涉資達1416.97億元，對比2020年全年錄得4272宗、涉資772.28億元，按年分別上升約57%及83%，也較2019年全年（即爆發反修例風波的一年）的4929宗、涉資1131.03億元還要多出36%及25%，反映工商舖交投重拾升軌。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，香港與中國內地通關在望，中外企業要員可自由往來本港，料加快吸納商用物業及落實交易；同時《施政報告》公布多項政策都對工商舖有正面作用，看好工商舖物業潛力。

今年工商物業買賣涉1416億升八成

潘續指，北部都會區效應料延續至2022年，估計工廈及舖位市場受惠最大，明年交投量將回升至約7500宗水平、買賣成交金額上升至1550億元，價格全年平穩，升幅在10%內，租金走勢亦見向好，預料整體有10%升幅。