經濟

香港地產

新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高

【明報專訊】由莎莎國際（ 0178 ）主席郭少明兒子郭浩泉等人創辦的麒豐資本、伙拍傅老榕家族旗下廣興置業集團發展的新蒲崗七寶街活化工廈樓花項目東傲，再錄高價成交；市場消息稱，項目22樓06室，面積923方呎，成交價1098.37萬元，折合呎價1.19萬元，呎價料創區內新式工廈新高。

大手客購半層6216呎樓面 呎價1.12萬

此外，有買家大手購入東傲23樓半層、即01至07室，總面積涉及6216方呎，成交價6961.92萬元，呎價約1.12萬元。麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉表示，東傲自上月底推售，至今累售逾四成單位，套現逾8億元。

另中原（工商舖）統計，2021年暫錄得6690宗工商物業成交，涉資達1416.97億元，對比2020年全年錄得4272宗、涉資772.28億元，按年分別上升約57%及83%，也較2019年全年（即爆發反修例風波的一年）的4929宗、涉資1131.03億元還要多出36%及25%，反映工商舖交投重拾升軌。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，香港與中國內地通關在望，中外企業要員可自由往來本港，料加快吸納商用物業及落實交易；同時《施政報告》公布多項政策都對工商舖有正面作用，看好工商舖物業潛力。

今年工商物業買賣涉1416億升八成

潘續指，北部都會區效應料延續至2022年，估計工廈及舖位市場受惠最大，明年交投量將回升至約7500宗水平、買賣成交金額上升至1550億元，價格全年平穩，升幅在10%內，租金走勢亦見向好，預料整體有10%升幅。

相關字詞﹕潘志明 中原(工商舖) 傅老榕家族 麒豐資本 郭浩泉 莎莎國際

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