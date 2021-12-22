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地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比

【明報專訊】納入賣地表內的灣仔皇后大道東269號、現為呂祺教育服務中心，地政總署新近向城規會申請將地皮作商住發展，並略為放寬住宅用地積比率、建築物高度限制，預計提供191伙；據城規會文件顯示，地皮面積約1.32萬方呎，申請人擬以不多於8.8倍作發展（綜合住宅及非住宅），計劃興建1幢31層高（包括2層地庫及2層平台）的綜合大樓，住宅部分為4至28樓，預計興建191伙住宅、平均面積約538方呎的單位。至於地下至3樓為非住宅樓面，包括零售樓面及會所，整個項目的總樓面約11.62萬方呎。

料提供191伙住宅 平均面積538呎

資料顯示，上述項目住宅部分發展地積比率原為6.5倍，現以7.8倍發展，即增幅20%。另外，此地多年前曾獲納入賣地計劃，惟因司法覆核而被剔出賣地表，近年再納入賣地表內。

此外，百利保（0617）新近就青山道291至293號（單號），向土地審裁處申請強拍，項目估值逾1.39億元。據申請文件顯示，百利保持有青山道291號全數業權、293號則有持64%，即兩項目平均持有業權82%，尚欠一個地舖及一個住宅單位未收購。資料顯示，上述項目佔地約2880方呎，屬1幢5層高商住物業，在1955年落成，樓齡約66年，若以地積比率9倍作發展，預計可建樓面逾2.5萬方呎。

百利保青山道舊樓申強拍 估值1.39億

另外，百保利尚持有青山道301及303號項目，若合併發展，地盤面積將逾5000方呎，但因青山道301及303號屬弧形戰前唐樓、屬二級歷史建築，涉保育問題，發展商需與不同持份者協調細節後始能作發展。

另土審昨日批出兩個項目的強拍令，由同一財團在去年申請強拍令的西營盤水街8、8A、10、10A號、及第三街155號，以及第三街145、147及149號兩個地盤，獲批出強拍令，底價分別3.68億及3.8億元，共涉7.48億元。

相關字詞﹕強拍 土地審裁處 百利保 賣地表 呂祺教育服務中心

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