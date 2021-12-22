華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位

明報記者 陳寶恩

展望2022年的推盤大計，區慶麟表示，華懋計劃推出6個樓盤，當中涉單位最多的是與港鐵合作的何文田站2期項目，計劃明年1月向地政總署申請預售樓花同意書，爭取最快明年中可獲批預售、隨即推出市場。上述項目提供逾800個單位，設有1房至4房單位，主打近年受市場歡迎的2房及3房。事實上，何文田站上蓋項目位處九龍市區，加上擁有鐵路效應，勢成明年新盤市場焦點盤之一。

何文田站項目主打2、3房戶型

翻查資料，何文田站2期位於何文田站上蓋，可建住宅樓面逾63.9萬方呎，預計2024年落成，項目補地價金額據悉約74.87億元，以可建住宅樓面面積計，每方呎補地價約1.17萬元，華懋是於2018年底奪得項目發展權。

此外，曾於今年2月推售、樓花期長約19個月的觀塘安達臣道安峯，亦將重新出擊；區慶麟表示，現時安峯一帶的對外交通狀況已改善，周邊社區配套亦愈見成熟，稍後向公眾介紹該區優勢時，可更得心應手。

稱安達臣道周邊配套愈見成熟

事實上，華懋部署明年第二、三季期間重新進行安峯銷售，屆時將推出提倡「樂齡共融」的第5座單位。區透露，集團與中文大學賽馬會老年學研究所合作，設計安峯第5座的住宅與會所配套，包括建有較闊落的升降機及走廊通道，方便長者出入；單位電掣及插座等，擺放位置提高便利程度。另住客會所擬提供針對長者的服務。

豪宅方面，同系港島西半山旭龢道大學閣，早前推出項目第1座涉25伙發售，暫累沽5伙；早前第1座頂層16樓A室，實用面積3147方呎4房連套房間隔，招標成交價2.58億元，實呎高見8.2萬元，項目繼續接受公眾預約參觀，並開放全新連裝修經改動3房示範單位。

睇好明年樓價有力升6至8%

對來年樓市展望，區慶麟認為受惠本港整體經濟向好、失業率下跌，預料明年樓市穩步向上，樓價有力上升6%至8%。對明年起中、港兩地料可恢復通關，區認為雖然初期互通人流仍有限度，但對本港樓市仍有正面影響。

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