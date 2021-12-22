經濟
發展商訪問

香港地產

華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位

【明報專訊】老牌發展商華懋近年銳意強化企業品牌形象，同時加快推盤。華懋地產業務董事總經理區慶麟接受訪問指，集團明年主力推售6個樓盤、估計涉約1400個單位，重頭戲是與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋2期，涉逾800伙，爭取最快明年中登場，是繼元朗朗屏站朗城滙後，華懋最新的鐵路上蓋項目；另觀塘安達臣道安峯計劃明年重新出擊，擬推售以「樂齡共融」作為理念的第5座。

明報記者 陳寶恩

展望2022年的推盤大計，區慶麟表示，華懋計劃推出6個樓盤，當中涉單位最多的是與港鐵合作的何文田站2期項目，計劃明年1月向地政總署申請預售樓花同意書，爭取最快明年中可獲批預售、隨即推出市場。上述項目提供逾800個單位，設有1房至4房單位，主打近年受市場歡迎的2房及3房。事實上，何文田站上蓋項目位處九龍市區，加上擁有鐵路效應，勢成明年新盤市場焦點盤之一。

何文田站項目主打2、3房戶型

翻查資料，何文田站2期位於何文田站上蓋，可建住宅樓面逾63.9萬方呎，預計2024年落成，項目補地價金額據悉約74.87億元，以可建住宅樓面面積計，每方呎補地價約1.17萬元，華懋是於2018年底奪得項目發展權。

此外，曾於今年2月推售、樓花期長約19個月的觀塘安達臣道安峯，亦將重新出擊；區慶麟表示，現時安峯一帶的對外交通狀況已改善，周邊社區配套亦愈見成熟，稍後向公眾介紹該區優勢時，可更得心應手。

稱安達臣道周邊配套愈見成熟

事實上，華懋部署明年第二、三季期間重新進行安峯銷售，屆時將推出提倡「樂齡共融」的第5座單位。區透露，集團與中文大學賽馬會老年學研究所合作，設計安峯第5座的住宅與會所配套，包括建有較闊落的升降機及走廊通道，方便長者出入；單位電掣及插座等，擺放位置提高便利程度。另住客會所擬提供針對長者的服務。

豪宅方面，同系港島西半山旭龢道大學閣，早前推出項目第1座涉25伙發售，暫累沽5伙；早前第1座頂層16樓A室，實用面積3147方呎4房連套房間隔，招標成交價2.58億元，實呎高見8.2萬元，項目繼續接受公眾預約參觀，並開放全新連裝修經改動3房示範單位。

睇好明年樓價有力升6至8%

對來年樓市展望，區慶麟認為受惠本港整體經濟向好、失業率下跌，預料明年樓市穩步向上，樓價有力上升6%至8%。對明年起中、港兩地料可恢復通關，區認為雖然初期互通人流仍有限度，但對本港樓市仍有正面影響。

[發展商訪問]

相關字詞﹕碧麗軒 大學閣 安峯 何文田站2期 何文田站上蓋2期 區慶麟 華懋集團地產業務董事總經理區慶麟 華懋

上 / 下一篇新聞

染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%
染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
專家：降LPR損內銀盈利能力
專家：降LPR損內銀盈利能力
Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響
Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
發改委：明年慎推有收縮效應政策
發改委：明年慎推有收縮效應政策
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
中移回歸 或成A股11年最大IPO
中移回歸 或成A股11年最大IPO
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
11月整體消費物價指數升1.8%
11月整體消費物價指數升1.8%
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
星島換核數師「未就費用達共識」
星島換核數師「未就費用達共識」
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」
馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
技術取勝：中電料77至80元波動
技術取勝：中電料77至80元波動
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
周顯：通脹未報 只是時辰未到
周顯：通脹未報 只是時辰未到
湯文亮：收拾「輸包」好過年
湯文亮：收拾「輸包」好過年
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
話你知：安峯首輪暫售3伙
話你知：安峯首輪暫售3伙
大學閣特色戶呎租高見百元
大學閣特色戶呎租高見百元
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值