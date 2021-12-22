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經濟
2021年12月22日星期三
技術取勝
投資策略
染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
專家：降LPR損內銀盈利能力
Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
發改委：明年慎推有收縮效應政策
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
中移回歸 或成A股11年最大IPO
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
11月整體消費物價指數升1.8%
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
星島換核數師「未就費用達共識」
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
技術取勝：中電料77至80元波動
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
周顯：通脹未報 只是時辰未到
湯文亮：收拾「輸包」好過年
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位
話你知：安峯首輪暫售3伙
大學閣特色戶呎租高見百元
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值
技術取勝：中電料77至80元波動
【明報專訊】聯想9.2至9.6元沽壓大（圖）
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