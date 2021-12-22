經濟
國際金融

馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」

【明報專訊】特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克在Twitter發帖，表示被稱為「Web 3」的基於區塊鏈去中心化網絡，又或元宇宙概念，現階段只是「營銷噱頭」（marketing buzzword），尚未成為現實，強調自己「只是想知道10年、20年或30年後的未來會是怎樣」，形容「2051年聽起來是瘋狂的未來主義」。「Web 3」是實現元宇宙願景的基礎建設技術，非同質化代幣（NFT）、去中心化應用程式（Dapp）、去中心化金融（DeFi）及代幣經濟等，也是Web 3的應用範圍。

「2051年是瘋狂的未來主義」

這條推文，是馬斯克對自己分享的一段TikTok短片的感想。這短片攝於1995年，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）在片中接受名嘴大衛利達文（David Letterman）的訪問時，他深信當時剛誕生不久的互聯網將改變世界，但受到利達文質疑。

上載該短片的TikTok用戶，將互聯網的早期發展，與元宇宙相提並論。馬斯克對此表示：「現在幾乎不可想像的東西，未來會是什麼樣子？」他強調自己並不是說「Web 3」是真實的，而是好奇未來的網絡發展。

當馬斯克問及是否有人見過「Web 3」，Twitter（美：TWTR）及移動支付公司Block（前稱Square）（美：SQ）創辦人多爾西（Jack Dorsey）回答說：「它在A和Z之間的某處」，暗示「Web 3」是由矽谷投資者安德森（Marc Andreessen）及霍羅威茨（Ben Horowitz）創立的風投公司Andreessen Horowitz控制。

多爾西和應：Web 3淪風投公司玩物

今年「Web 3」獲大量資金，Andreessen Horowitz是倡議者之一。多爾西質疑，「Web 3」已成Andreessen Horowitz等風投公司的玩物，並指風投基金和它們的有限合伙企業（LP）擁有了「Web 3」。多爾西強調，關鍵的是「我們把精力專注於真正安全、有彈性的技術，這些技術由大眾擁有，而不是個人或機構」。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%
染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
專家：降LPR損內銀盈利能力
專家：降LPR損內銀盈利能力
Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響
Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
發改委：明年慎推有收縮效應政策
發改委：明年慎推有收縮效應政策
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
中移回歸 或成A股11年最大IPO
中移回歸 或成A股11年最大IPO
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
11月整體消費物價指數升1.8%
11月整體消費物價指數升1.8%
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
星島換核數師「未就費用達共識」
星島換核數師「未就費用達共識」
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
技術取勝：中電料77至80元波動
技術取勝：中電料77至80元波動
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
周顯：通脹未報 只是時辰未到
周顯：通脹未報 只是時辰未到
湯文亮：收拾「輸包」好過年
湯文亮：收拾「輸包」好過年
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位
華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位
話你知：安峯首輪暫售3伙
話你知：安峯首輪暫售3伙
大學閣特色戶呎租高見百元
大學閣特色戶呎租高見百元
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值