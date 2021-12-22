馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」

「2051年是瘋狂的未來主義」

這條推文，是馬斯克對自己分享的一段TikTok短片的感想。這短片攝於1995年，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）在片中接受名嘴大衛利達文（David Letterman）的訪問時，他深信當時剛誕生不久的互聯網將改變世界，但受到利達文質疑。

上載該短片的TikTok用戶，將互聯網的早期發展，與元宇宙相提並論。馬斯克對此表示：「現在幾乎不可想像的東西，未來會是什麼樣子？」他強調自己並不是說「Web 3」是真實的，而是好奇未來的網絡發展。

當馬斯克問及是否有人見過「Web 3」，Twitter（美：TWTR）及移動支付公司Block（前稱Square）（美：SQ）創辦人多爾西（Jack Dorsey）回答說：「它在A和Z之間的某處」，暗示「Web 3」是由矽谷投資者安德森（Marc Andreessen）及霍羅威茨（Ben Horowitz）創立的風投公司Andreessen Horowitz控制。

多爾西和應：Web 3淪風投公司玩物

今年「Web 3」獲大量資金，Andreessen Horowitz是倡議者之一。多爾西質疑，「Web 3」已成Andreessen Horowitz等風投公司的玩物，並指風投基金和它們的有限合伙企業（LP）擁有了「Web 3」。多爾西強調，關鍵的是「我們把精力專注於真正安全、有彈性的技術，這些技術由大眾擁有，而不是個人或機構」。

（綜合報道）

[國際金融]