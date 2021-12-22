經濟

標普降世茂長期發行人評級至「B+」

【明報專訊】內房債務危機仍未解除，評級機構標普繼上月下調世茂集團（0813）評級後，昨日再將集團長期發行人信貸評級由「BB+」，貶至「B+」；並將其優先無抵押票據的長期發行評級由「BB」，下調至「B」，維持負面展望。

標普報告指出，由於監管環境日漸收緊，加上中國房地產持續受壓、市場或對集團信心減弱，導致其境內外資本市場的再融資渠道受限。該行續稱，世茂未來將需要更多依靠內部資源，主要為可動用的現金和銷售收入等用於償還債務，但項目預售資金的嚴格監管將削弱其流動性，集團獲取資金的能力或持續偏弱。

憂境內外再融資渠道受限

在艱難的經營環境下，標普料世茂槓桿能力亦會轉弱，預期未來兩年集團槓桿率將由2021年預估的3.8至4倍，惡化至4.5至5倍。世茂今年首11個月銷售則按年下降2%，相較去年同期為增長15%。

標普預計2022至2023年間，集團銷售將會進一步受壓，令集團現金流入不足。

內房股昨日反彈，世茂回升3%，收報5.15元，恒大（3333）升2.7%，融創（1918）急漲9.5%，花樣年（1777）升6.7%，碧桂園（2007）及富力（2777）均升逾3%。

標普認為，世茂能夠調動可用現金和資產、應對未來6至12個月到期的債務。該行估計，集團明年底前將有350億元短期到期的債務；另境外債券有17億美元，境內債券則有約90億元人民幣。

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