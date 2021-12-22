11月整體消費物價指數升1.8%

政府發言人：通脹壓力將增加

回顧10月數據，消費物價指數按年升1.7%，綜合消費物價指數則按年升1.1%；兩項數據到11月份，均較10月份微增0.1個百分點，顯示通脹稍微加速。統計處分析，主因是電力費用、新鮮蔬菜價格升幅擴大，而資訊及通訊服務費用跌幅收窄所致。

環顧11月份數據各項目，電力、燃氣及水項目增幅確為突出，按年漲31.1%，推高通脹；隨後衣履升6.7%、交通升5.3%，外出用膳及外賣則升2.5%；至於基本食品、耐用物品、雜項服務則升幅較弱，依次升1.9%、1.8%、1.1%。同期按年報跌的項目裏，雜項物品錄得跌幅1.0%，煙酒、住屋則均微跌0.6%。

電力燃氣水按年漲三成

以今年首11個月累計，綜合消費物價指數按年升1.5%，若撇除所有政府一次過的紓困措施計，升幅則為0.5%，相差達1個百分點。

政府發言人表示，能源相關項目價格的按年升幅進一步擴大，衣履、交通項目升幅較明顯，但許多項目承受的價格壓力仍然大致受控。

發言人認為，進口價格上升、經濟復蘇會帶動通脹壓力增加，但由於本地成本壓力仍然有限，估計短期內基本通脹應會大致維持受控，強調政府會繼續密切留意情况。