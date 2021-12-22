金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕

警務處凍結金匯附屬 若干銀行帳戶

警方與證監會上周四（16日）公布，已拘捕9名涉及「微信女」唱高散貨騙局人士，共涉3家上市公司。本報當日報道，除名廚「幟哥」黃永幟及由他創辦的龍皇（8493）外，事件亦涉及金匯及超凡網絡。

金匯昨晚確認，警方與證監會於本月15日拘捕張力強及另一員工，並檢取若干文件，其時執法機構為「調查指稱干犯的洗錢罪行及/或涉嫌干犯證券及期貨條例項下的罪行」，進入集團香港地址，拘捕上述二人。張力強其後獲准保釋，未獲執法機構發出書面確認書，指針對張氏的調查已經完成，目前警務處已凍結集團附屬公司的若干銀行帳戶；而張氏亦確認，目前執法機構並無就任何罪行針對他提出起訴。

公告補充，暫無其他董事或僱員被捕，亦無其他董事局成員或高級管理層被檢控，就該調查而言，其財務及營運不受重大影響。

至於超凡網絡，昨晚指董事經合理查詢後所深知，並無集團董事或高級管理層人員遭拘捕，集團業務及營運並未受到不利影響，將繼續如常運作。

兩股份今天復牌

據本報上周了解，9名涉及「微信女」騙局人士被捕，包括龍皇集團（8493）創辦人黃永幟，以及陳高璋、張力強、張力新、黃越洋、張永漢等，其中黃越洋及張永漢跟超凡前股東同名。

自11月中起停牌至今的龍皇前晚則公布，執行董事朱旻辭任，原因為有意投放時間於其他業務。