經濟

中移回歸 或成A股11年最大IPO

【明報專訊】中移動（0941）因中美交惡，其ADR（美國預託證券）在今年被迫退市，集團改為回歸A股，昨日宣布其A股定價為57.58元（人民幣．下同），較昨日港股收市價46.3港元，溢價約52.2％。

中移動是次發行約8.45億A股， 集資額約487億元，若全額行使超額配售選擇權可達約9.72億股， 集資額最多約560億元，或有望成為農行（1288）後、近11年A股集資最大的IPO。

董事長楊杰：H股考慮適時回購

中移動董事長楊杰昨表示，近年國內出台的政策為紅籌企業回歸A股上市提供良好環境，相信「回A」有利加快推動數字化轉型，至於是次A股又引入國家級基金，以及知名企業在內的戰略投資者。楊杰強調， 近3年平均派息率逾50%，股息率將逐步提升，去年股息率達7.44厘，相信投資價值能夠得到廣大A股投資者認可；將考慮盈利能力、現金流及未來發展需要，努力實現今年派息有良好增長，若H股股價「長期重大偏離真正價值」，會考慮適時回購股份。

中移動昨日收報46.3港元，全日跌0.1％，成交額6.01億港元。中移動指出，是次籌集資金將圍繞「新基建、新要素、新動能」領域，扣除發行費用後將全部用於與公司主營業務相關的建設項目，包括5G精品網絡、雲資源新型基礎設施、千兆智家、智慧中台、新一代信息技術研發和數智生態。

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