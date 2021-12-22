經濟

Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響

【明報專訊】新冠病毒疫情陰霾持續困擾下，部分零售品牌銷售額升幅受限。著名運動品牌Nike（美：NKE）昨日公布，截至今年11月底第二財季業績，純利按年增7%至13.4億美元；每股盈利升至0.83美元，勝過市場預期0.63美元。期內收入同樣好過市場預期，惟受供應鏈拖累，大中華地區營收終結近一年升勢，季內轉跌兩成。

集團上季純利增7%勝預期

Nike昨晚美股盤前升逾3%。集團上季整體收入達113.6億美元，按年微升1%，並勝過市場預期的112.5億美元。其中大中華市場季內收入為18.4億美元，按年升轉跌20%，終結過去5個季度連升。集團表示，主要由於越南工廠關閉及可用庫存減少所導致，未有提及品牌今年3月因「新疆棉事件」而被內地消費者杯葛的影響。

集團主席兼行政總裁John Donahoe於業績發布會上表示，大中華市場業績表現符合預期，而集團在「雙11」購物節新增1300萬名會員，會員滲透率更按年升20個百分點。他強調，集團看好中國市場長遠發展，並將繼續於當地投放資源、維持品牌領導地位，相信2022財年將可迎來復蘇。

歐美中東銷售額升

其他市場方面，亞太及拉丁美洲地區季內收入同樣按年跌8%，至13.47億美元。隨着美國經濟及零售市場逐漸回暖，北美上季銷售額按年升12%至44.77億美元，屬增長速度最快的地區；另歐洲、中東及非洲市場則錄31.42億美元，按年增加6%。

對於未來展望，Nike執行副總裁兼首席財務官Matthew Friend預期，儘管經營環境將跟隨新冠疫情波動，加上產量持續受影響，但集團仍然維持2022年財政年度全年收入錄中單位數增長的預期，而本季則錄低單位數升幅，符合早前集團調整的指引。他續指，受惠產品供不應求的情况，集團調升毛利率增長指引至按年增加150個基點。

相關字詞﹕季績 新冠疫情 新疆棉

上 / 下一篇新聞

染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%
染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
專家：降LPR損內銀盈利能力
專家：降LPR損內銀盈利能力
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
發改委：明年慎推有收縮效應政策
發改委：明年慎推有收縮效應政策
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
中移回歸 或成A股11年最大IPO
中移回歸 或成A股11年最大IPO
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
11月整體消費物價指數升1.8%
11月整體消費物價指數升1.8%
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
星島換核數師「未就費用達共識」
星島換核數師「未就費用達共識」
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」
馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
技術取勝：中電料77至80元波動
技術取勝：中電料77至80元波動
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
周顯：通脹未報 只是時辰未到
周顯：通脹未報 只是時辰未到
湯文亮：收拾「輸包」好過年
湯文亮：收拾「輸包」好過年
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位
華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位
話你知：安峯首輪暫售3伙
話你知：安峯首輪暫售3伙
大學閣特色戶呎租高見百元
大學閣特色戶呎租高見百元
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值