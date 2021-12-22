光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，上述目標定得過分進取，可能當時市况未轉差，其時疫情好轉，市場氣氛佳，况且恒指也不應只納科技股，因此恒指公司提出多元化的方向是合適的。然而他認為納入新成分股時，要小心衡量企業的上市歷史及盈利表現，若盈利表現在染藍後未能配合，股價會變得相當波動。他舉例指，2月初宣布納入海底撈（6862），他認為是錯誤，因為該股盈利基礎不穩固。

蘇沛豐：應守住準則選股

但林樵基認為，若在現時市况差才提出不硬性在明年中加至80隻，反而會削弱市場對恒指公司的信心。招銀國際策略師蘇沛豐亦表示，既然定下改革準則及目標，就不宜再作變動，畢竟市場變幻莫測，「現在市况似是熊市尾段，若減慢新增藍籌股的速度，到升市時（恒指）又可能追不上。」他認為恒指改革後納入不少增長型股份，例如消費、醫療及科網等，指數變得較波動並不令人意外，但最緊要守住準則，考慮納入時要看其業務及盈利是否穩固。例如，快手（1024）染藍呼聲一直較高，但他不認同該股應納入恒指。