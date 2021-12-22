經濟

染藍成魔咒 恒指公司或放慢增藍籌 半年10隻新貴染藍前倍升 納入後平均跌7%

【明報專訊】恒指公司每次季檢都惹來市場關注，外界關注新藍籌的表現，往往在納入恒指前倍升，納入後則「變臉」。據本報統計，自今年5月起恒指改革後，半年來恒指迎來10隻「新貴」，它們被宣布染藍前一年，平均升幅接近一倍，但宣布染藍後截至昨日，有8隻錄得跌幅，10隻平均跌7%。恒指公司近日亦在網誌中表示，原目標是至2022年中把恒指成分股數目增至80隻，但目前認為謹慎選股比倉卒增加成分股數目更為重要。

明報記者 廖毅然

恒指公司今年5月起展開改革，恒指改變納入準則，包括放寬上市歷史要求，及按7個行業組別挑選成分股，以納入更多不同行業公司。當時目標是把恒指成分股數目，由5月的55隻，增至明年中的80隻，長遠更會增至100隻。

恒指公司：80隻成分股非「硬指標」

但該公司日前在網誌表示，截至本月，自5月起經過3次指數檢討之後，僅淨增加了9隻成分股（新增10隻、剔出1隻），新增成分股速度未及預期，原因是該公司在檢討過程中謹慎選股。網誌又強調，甄選優質股更為重要，挑選新藍籌股的門檻不可單純為了達到80隻的目標而有所降低。

對於是否已放棄在2022年中前達到80隻的目標，恒指公司回覆本報查詢時稱，最主要會看每一季有沒有合適的成分股，公司認為該數字不是一個「硬指標」，但會朝着該目標進發。

市場一直以「染藍魔咒」揶揄恒指新貴的表現。事實上，據本報統計，自去年8月起恒指可以加入W股後，至目前19隻新成分股，染藍前股價平均升85%，染藍後至昨日平均跌12.5%（見圖）。若只計今年5月起的10隻新貴，染藍前平均升98%，染藍後至昨日平均跌7%。

其中，不乏墮落的「股王」，例如美團（3690）染藍前一年升逾兩倍，染藍後至今累跌25%；海底撈（6862）染藍前一年累升95%，染藍後至今也累跌73%，與同屬新貴的阿里健康（0241），雙雙成為今年表現最差的藍籌股。即使近至上月19日才宣布納入的京東（9618）及網易（9999），宣布染藍後短短1個月已分別累跌22%及19%。

雷賢達：3組別市值流動性俱弱易受影響

有「基金教父」之稱的雷賢達表示，重視甄選優質股是合適的策略。他表示，恒指公司現時按7個行業組別挑選成分股，其中「公用事業與電訊業」、「醫療保健業」及「能源、原材料、工業、綜合企業」3個組別的公司，市值未必夠大，流動性亦不夠高。他認為，目前有很多基金追蹤恒生指數，這些市值和流動性未必夠好的公司一旦染藍，會被基金買盤推高價格，萬一業績長期不穩定，股價波幅便會加大，對指數基金、養老基金或其他參考恒指的基金，有不利的影響。

上 / 下一篇新聞

光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
光銀：改革目標太進取 現轉軚憂損信心
專家：降LPR損內銀盈利能力
專家：降LPR損內銀盈利能力
Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響
Nike大中華區收入跌兩成 未提「新疆棉」影響
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
恒指23000得而復失 成交額近1個月最少
發改委：明年慎推有收縮效應政策
發改委：明年慎推有收縮效應政策
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
SEC要求美上市中資股增風險披露 SPAC須交代金主是否在內地與政策風險
中移回歸 或成A股11年最大IPO
中移回歸 或成A股11年最大IPO
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
金匯確認主席被拘 超凡稱無人被捕
11月整體消費物價指數升1.8%
11月整體消費物價指數升1.8%
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
標普降世茂長期發行人評級至「B+」
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
惠理伙廖企共斥6.12億 購悉尼寫字樓權益
星島換核數師「未就費用達共識」
星島換核數師「未就費用達共識」
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
李嘉誠旗下基金 減持力世紀
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
美股連跌3天早段彈400點 拜登晤反對議員 BBB仍有機會通過
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
供應鏈受阻 日麥當勞薯條設限售
馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」
馬斯克：元宇宙只是「營銷噱頭」
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
張兆聰：巿場「極端恐慌」 年尾應有反彈期
技術取勝：中電料77至80元波動
技術取勝：中電料77至80元波動
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
劉思明：電訊經營環境改善 長飛跑贏看俏
周顯：通脹未報 只是時辰未到
周顯：通脹未報 只是時辰未到
湯文亮：收拾「輸包」好過年
湯文亮：收拾「輸包」好過年
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
盧楚仁：港美股市續走向兩極化
華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位
華懋6盤登場 何文田站擬明年中推 觀塘安峯再出擊 先推「樂齡共融」單位
話你知：安峯首輪暫售3伙
話你知：安峯首輪暫售3伙
大學閣特色戶呎租高見百元
大學閣特色戶呎租高見百元
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
YOHO Hub收逾2500票 料聖誕翌日賣
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
地政總署申灣仔呂祺教育中心放寬地積比
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
新蒲崗工廈東傲呎價撲1.2萬 區內新高
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
第一城業主趕移民 低市價一成沽貨
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值
宏利投管Murray Collis：市况趨波動 ESG現投資價值