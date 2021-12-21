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2021年12月21日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
柏傲莊再出事 1期5%混凝土不達標 屋宇署批准加固工程補救 新世界：不影響項目關鍵日期
柏傲莊III 4個月124宗取消交易
YOHO Hub加推111伙 折實均呎破2.1萬
中原陳永傑料全年私宅成交7230億創紀錄
凱滙首宗二手 3房3年升值14%
恒指跌穿23000 科指未止瀉再挫3% 變種病毒央行加息夾擊 6藍籌破底
華置私有化失敗復牌 最多曾跌逾三成
佳兆業：境外39億債與息逾期未還
人行銀保監座談會 鼓勵優質房企收購同業項目
人行20個月來首降LPR
楊金隆林楚華申討回訟費被拒 官：「瓜田李下」自招嫌疑
商湯極速重啟上市 排除美投資者 基石投資者「大洗牌」 索羅斯舊部基金退出
德勤：政治影響創科行業成常態
渣打遭英PRA罰4.79億 被指流動性管控存缺陷
調查：僅28%企業認識積金易平台
信義玻璃盈喜 去年度多賺逾70％
避險升溫 歐美股市急挫 道指早段跌逾680點
馬斯克預告：今年交稅逾858億
市佔率跌穿1% 三星重建中國團隊
劉思明：港股跌勢趨全面 加速尋底
曾國平：只怕Omicron不是Pi的主因
劉宇亮：港股中的元宇宙概念股
薛偉傑：中國商飛三大年度目標 僅一項達標
技術取勝：中國石油或下試3.2元
何民傑：澳門賭場急轉型勢搶攻港客
劉思明：電動車潔能概念受壓力度勿低估
周顯：世貿三級火 不幸中大幸
湯文亮：台灣公投無效誰最揼心？
劉思明：電動車潔能概念受壓力度勿低估
【明報專訊】港股昨天繼續尋底，弱者愈弱外，少數表現堅挺的電動車、潔能概念也捱沽，由於後兩者仍處於高位，別低估調整力度，撈底要審慎。
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