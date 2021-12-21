劉宇亮：港股中的元宇宙概念股

在港股市場也有元宇宙概念股。百度（9888）推出的元宇宙產品「希壤」產品已經登陸百度VR官網，以虛擬空間定制、全真人機互動、商業拓展平台三大功能供用戶下載體驗。百度副總裁馬杰上月提到，元宇宙可分三個階段，第一個階段實現身分、朋友、沉浸感、低延遲、隨地和多元化六個要素，第二階段建構經濟系統，第三個階段建構文明，最終元宇宙將成為平行於現實世界的人類第二空間。並認為，VR是當前進入元宇宙的第一入口，VR也將成為元宇宙的Killer App；而不論是手機、VR還是XR，互動方式的創新也將決定元宇宙所帶來的變革。

AR與VR產業發展是大趨勢

這引申至另一隻港股市場的，作為工業、應用元宇宙的概念股—聯想集團（0992）。元宇宙的底層技術，包括VR、AR、智能設備、物聯網、區塊鏈等。這些技術走向綜合應用的過程，也就是元宇宙從概念到落地應用的過程。如沒有了「應用」，生態就難以普及。硬件方面，包括AR、VR、智能可穿戴設備，通過手勢、聲控及神經網絡，進入虛擬世界。AR與VR產業的需求、發展將是大趨勢。中國信通院預計，2024年全球虛擬設備出貨量可達7500萬台，其中VR設備佔3300萬台、AR設備後來居上佔4200萬台，未來5年AR/VR出貨量將達CAGR39%，聯想絕對有能力在元宇宙硬件事場分一杯羹。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]