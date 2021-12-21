市佔率跌穿1% 三星重建中國團隊

業內人士透露，在副董事長兼聯席行政總裁韓鐘熙監督下，三星成立了新的中國團隊。消息稱，新團隊由兩個部門組成，一個支持人力資源管理和營銷，另一個由來自移動設備、家用電器、顯示器和半導體部門的人員組成。分析認為，這是三星重新進入中國市場的策略。根據Counterpoint Research的數據，中國本土品牌vivo、Oppo、榮耀（Honor）及小米（1810）的智能手機出貨量，第三季在中國的市場份額合共達到72%。

李在鎔下月或訪華 爭取改善關係

《韓國經濟新聞》稱，三星電子副會長李在鎔可能會在1月訪問中國，爭取改善與北京的關係。《韓國經濟新聞》援引三星電子的內部人士稱，美國對中國半導體產業的遏制，使在美國和中國都設有生產線的三星遇到麻煩，李在鎔需尋找機會加強三星在中國市場的地位，並親自與中國政府加強關係。三星的中國業務去年僱有1.8萬員工，較2018年減少40%。

（綜合報道）

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