避險升溫 歐美股市急挫 道指早段跌逾680點

歐洲多國疫情惡化，在聖誕、新年期間面臨收緊防疫措施的陰影，泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。市場恐原油需求受限，國際油價午夜前跌逾5%。布蘭特期油曾失守每桶70美元，紐約期油低見每桶66.84美元。資金避險，美國10年期國債孳息率跌穿1.4厘，低見1.35厘。美匯指數昨曾高見96.6，距離上月的96.9高位不遠，美匯指數當時創去年7月以來高位。澳元兌美元昨曾跌約0.5%，低見0.7084美元。受疫情影響，原訂明年1月在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）將延至初夏，不過WEF一系列的「世界狀况」（State of the World）網上會議仍將如期舉行。

憂疫情失控 油價跌逾5%

由於民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）聲稱不會支持白宮價值約1.75萬億美元的《共建美好未來》法案，將為拜登政府的刺激經濟議程製造難題。高盛（美：GS）指出，由於BBB法案可能被否決，因此下調對美國明年實際GDP預測。高盛將美國明年首季GDP增長預測，由3%下調至2%；次季由3.5%下調至3%；第三季則由3%下調至2.75%。

高盛透露，此前認為修訂版的BBB法案獲通過的概率高於50%，但曼欽的表態令法案通過的概率明顯下降。美國政府須決定是否應對曼欽的訴求，以挽救該法案的部分內容，並繼續獲得其他民主黨人的支持。

高盛表示，由於美國整體CPI可能於未來數月最高升至7%，然後才回落，意味曼欽等參議員對通脹的擔憂可能持續，影響到類似法案獲通過的可能。高盛又表示，由於多數聯儲局官員可能預計BBB法案獲通過，若其最終被否決，將會為高盛對明年3月聯儲局重啟加息的預期帶來變數。

黨友反對 拜登BBB法案或泡湯

彭博社指出，要是BBB法案被否決，聯儲局及聯邦政府明年對美國經濟的扶持力度將大為減少，此舉雖有助通脹由高位回落，惟美國經濟卻會因為援助減少而易受衝擊。布魯金斯學會（Brookings Institution）表示，Omicron將對經濟造成嚴重破壞，消費者會減少對旅遊、餐飲等服務的支出，不過美國經濟擴張仍會持續。高盛表示，美國國會仍有可能制定規模較小的財政方案，以應對製造業及供應鏈面對的挑戰，但Omicron變種病毒株擴散，有可能令美國政府將注意力由長遠改革，重新轉移到疫情控制。

（綜合報道）

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