商湯極速重啟上市 排除美投資者 基石投資者「大洗牌」 索羅斯舊部基金退出

明報記者 葉翠

是次商湯招股價介乎3.85元至3.99元，擬發售15億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多59.85億元，每手1000股一手入場費4030.21元，招股於周四（23日）中午截止，本月30日掛牌。該股聯席保薦人維持不變，包括中金、海通國際，以及外資行滙豐，不過國泰君安及交銀國際不再擔任聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商。

國泰君安交銀國際退出包銷

據補充招股章程，商湯引述法律顧問指出，美國財政部將商湯集團列入名單，並不限制任何美國人士購買商湯集團B類股份，或現有美國股東續擁有公司股份。惟由於相關美國規例不停轉變及發展，公司已要求美國投資者排除在認購全球發售的發售股份之外。

另外，商湯維持9名基石投資者，認購額增加6100萬美元至逾5.1億美元，惟包括斥資5000萬美元認購的Pleiad基金等5名基石投資者退出，改引入包括上海徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪眼科及泰州文旅。Pleiad基金投資管理人磊亞投資，兩名股東Michael Stephen Yoshino及李思亮均曾在美國著名對冲基金經理索羅斯旗下香港分支SFM HK Management工作，為上次招股中唯一沒有內地背景基石投資者。

科技園基金希瑪加入基石投資者

綜合13家券商數據，商湯首日孖展認購不足額，僅獲3.28億元申購額。輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，市場憂慮中美角力下制裁力度會加大，可能影響商湯業務前景，投資者普遍持觀望態度。他續指出，散戶可作「兩手準備」，以小量現金認購該股，並待破發後再入手。一通集團創辦人兼證券行政總裁宓光輝表示，散戶認購反應冷淡，反映對遭制裁企業「避之則吉」，不過認為該股或引來一班中資「捧場」，不排除會帶來升幅，相信值得入手。