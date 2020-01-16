人行20個月來首降LPR

每月LPR由銀行參考MLF利率，加上銀行資金成本、風險溢價、市場供求等報價，以作為銀行貸款的定價基準。2019年底至2020年初的LPR下調，是由人行調低MLF利率所引導（見圖）。

紅塔證券：降信貸成本更直接

中信証券報告表示，人行在今年7月和12月兩次全面降準，釋放中長期資金置換資金成本較高的MLF，加上銀行體系基礎貨幣供給增加，降低銀行負債成本280億元人民幣，同期存款利率亦有所下降，影響貸款利率下降0.03厘，基於四捨五入的報價規則，達到0.05厘的降幅。

人行今年降準兩次後，終在年底降息，紅塔證券首席經濟學家李奇霖稱，7月降準後，第三季新貸款加權平均利率不跌反升，因為新冠肺炎疫情令出口不確定性增加、房地產投資收縮，實體融資需求依舊偏弱，通過降準、改革存息上限以降低銀行資金成本，再引導增加向實體經濟，特別向中小企投放資金，過程太過間接，認為人行可更直接降低信貸成本，刺激實體融資需求。5年期LPR維持不變，因為它主要與較長期的按揭貸款利率相關，在「房住不炒」政策下保持不變。

ING：

標誌中國進貨幣寬鬆周期

對於經濟的幫助，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，1年期LPR減息0.05厘的實際力度不大，主要對中小企貸款幫助較大。5年期保持不變，顯示人行不希望貨幣政策過於寬鬆，而且環球央行開始收緊貨幣政策，人行也不希望息差收縮太多。不過，減息發出的信號較降準強烈，效用亦較降準大，是次減息標誌中國開始進入貨幣寬鬆周期，預期在明年3月兩會召開後，LPR會再降0.05厘，及後貨幣政策走向，則要視乎官方在兩會中對經濟的表述。