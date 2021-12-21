佳兆業：境外39億債與息逾期未還

佳兆業昨日復牌，股價低開7.6%，最多曾跌逾一成半，全日收市報0.79元，跌幅約14.1%。由於行業資金鏈仍然受壓，多隻債務深重的民營內房股價急挫，富力（2777）跌11%，世茂（0813）跌8.6%，恒大（3333）跌近一成，融創中國（1918）更大跌近18%。

據佳兆業昨日發表公告，一筆本金總額4億美元優先票據已於本月7日到期，惟連同1292.78萬美元應計利息至今仍未支付，另有兩筆分別於2023年及2025年到期的優先票據，原定須於上月支付2987.5萬美元及5850.13萬美元利息，但在30天寬限期過後仍未支付。另外，集團另一筆2026年到期優先票據，原定須於本月1日支付1747.5萬美元利息但至今未付，公司目前正處於30天寬限期。

佳兆業表示，事件可能令債權人要求加快還款，現並無接獲票據持有人就加快行動的通知。公司優先票據的未償還本金額約117.8億美元。集團表示，已委任華利安諾基（中國）為集團財務顧問，以評估本集團的資本結構、資金情况及探討一切可以盡快緩解當前資金壓力、並符合持份利利益的最佳解決方案。

受近期行業氣氛轉差，加上公司的債務陰影籠罩，佳兆業表示，今年10月及11月的合同銷售額顯著下跌，雖然集團於日常業務過程中繼續開發及銷售物業，但潛在物業買家的信心於12月仍受挫，意味進一步削弱集團的回籠資金。

花樣年10億人幣債准延至2023年償還

此外，另一陷入多項債務違約的內房花樣年（1777）昨日披露公司最新情况，稱上周已獲一筆未償還本金總額約9.49億元人民幣債券持有人同意，將到期日從2021年延後兩年至2023年，另同意更改欠付利息支付安排，昨日先支付當中20%，餘下80%則延至明年支付。集團又表示，已根據經修訂派息時間表安排於昨日派發股息。