恒指跌穿23000 科指未止瀉再挫3% 變種病毒央行加息夾擊 6藍籌破底

明報記者 胡學能

昨日午後美股期貨大幅低開，內地A股亦走弱，拖累恒指最多曾跌527點，低見22,665點，收報22,744點，跌447點或1.93%，主板成交逾1247億元。國指昨跌175點或2.13%，報8042點。科指創新低，低見5474點，收報5498點，跌181點或3.2%。截至昨晚近10時半，恒指即月夜期報22,880點，高水135點。

染藍新貴跌最勁 信義玻璃跌一成

6隻藍籌股「破底」（見表），包括小米及友邦，兩者分別跌3.29%及1.82%，收報17.62元及78.2元。騰訊（0700）自上周一晚突公布擬派中期息後，至昨日已連跌5天，收報430元，跌1.83%。而昨日藍籌中跌幅最大的6隻，都是今年才染藍，尤以信義玻璃（0868）跌最勁，跌幅9.1%。

清潔能源及電動車概念股全線下跌（見表），保利協鑫（3800）、大唐新能源（1798）、福萊特玻璃（6865）逾一成，特斯拉概念股億和（0838）瀉逾16%，比亞迪（1211）跌半成。南向資金連續19天淨買入，昨單日淨入38.08億元，騰訊獲逾14.92億元淨入。

李偉傑：恒指或「殺牛證」才反彈

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，恒指RSI雖已跌穿30，約22,500點至22,699點區間卻是牛證重貨區，認為恒指有機會再跌以「殺牛證」，之後才有技術反彈。

李偉傑認為，科技股監管壓力未退，投資意欲低迷，科指可能需待整體大市單日成交回復到至少1600億元，市場信心和氣氛回覆，才可見有明顯資金流入。

京華山一國際研究部主管彭偉新表示，變種病毒疫情下，全球供應鏈或進一步收緊，市場預期未來通脹進一步加劇，而A股昨午後跌幅擴大，都令港股雪上加霜。他認為恒指是單向式走勢，沽壓會愈來愈大，先下試去年5月曾見約22,519點低位附近，而去年3月約21,139點低位附近才會有較大的支持。

彭偉新：恒指21139點才見支持

彭偉新又表示，科指成分股估值過高，市場現「夢醒」，加上監管風險仍持續，相信大型科指成分股於明年初公布第四季業務狀况後，有可能遭大行下調評級，拖累恒指進一步下跌。