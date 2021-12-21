中原陳永傑料全年私宅成交7230億創紀錄

明年上半年CCL上望200點

樓價方面，陳預計明年上半年私宅樓價升幅逾6%，料CCL可上望200點，全年料樓價可升10%，達206.5點。陳又指出，料來年一手成交有望達20,000宗，成交金額有望突破2800億元。二手成交料可達56,000宗，創10年新高，成交金額可望達5500億元。

美聯布少明：明年一手成交或創新例後新高

另一方面，美聯住宅部行政總裁布少明稱，今年樓價於8月曾一度升至歷史新高，本年迄今升近6%，預期疫情持續受控，加上中港有望恢復通關，預料明年新盤銷售數量和涉及金額有望同創自2013年一手住宅銷售條例生效以來新高（現紀錄於2019年錄得，涉約1.86萬宗）。美聯首席分析師劉嘉輝表示，今年新盤銷售量料由去年錄約1.44萬伙，增約兩成至今年預測的1.73萬伙；全年銷售金額有望達2260億元，按年升四成。二手住宅買賣宗數和金額齊升，二手註冊量將錄6萬宗，較去年4.69萬宗增近28%，為9年最高；金額估計錄約5200億元升近38%，創24年新高。