柏傲莊III 4個月124宗取消交易

據成交紀錄冊顯示，柏傲莊III自8月中首錄3宗取消交易迄今，累錄約124宗同類取消交易個案、佔項目已售單位總數約845伙近15%，佔銷售總值直撲21億元。

12月連錄22宗 佔總數18%

事實上，單計12月迄今，錄得22宗同類取消交易個案，佔暫累積取消交易宗數124宗約18%。最新一宗為第8A座36樓E室、實用310方呎1房戶，成交價821.7萬元，買家採建期付款，於12月16日取消交易。新世界早前曾表示，集團與港鐵（0066）已取得共識，現階段不會對短期內需要上會的買家殺訂及罰息。

據本報統計，上述124宗取消交易個案，有57宗取消交易的買家是採用180日現金付款辦法，佔比約46%，相信是與12月「上會期」臨近有關。至於第2款買家採用最多的付款方式，為優越建期付款（買家於210日內先付樓價10%、其餘90%樓價於物業入伙時上會），有31宗取消交易的買家採用，佔比約25%；第3款買家最多採用的付款方法，為建期付款（買家於30日內先付樓價10%、其餘90%樓價於物業入伙時上會），有30宗取消交易的買家採用，佔比約24%。至於124宗取消交易個案中，3房單位佔最多涉42個、佔比為34%；其次為2房單位涉38個、佔比為31%；而4房、1房單位分別佔26個、18個，佔比分別為21%和14%。