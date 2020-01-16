柏傲莊再出事 1期5%混凝土不達標 屋宇署批准加固工程補救 新世界：不影響項目關鍵日期

明報記者

港鐵亦回應表示，已敦促新世界盡快落實執行加固工程，並確保完全符合法定要求。據了解，是次柏傲莊I的跟進工程只涉數個單位，新世界已開始與個別受影響買家接洽，以商討後續安排，惟由於相關跟進工程較簡單，初步相信不會向相關買家作賠償。

測量師估計加固工程需3至5個月

事實上，柏傲莊可謂處處火頭，正當柏傲莊III累積取消交易增至124宗之際（見另稿），屋宇署昨公布指，早前要求新世界須為柏傲莊另5座已完成上蓋主體工程的大廈，進行額外混凝土強度測試，結果顯示柏傲莊II的樣本全達標，惟柏傲莊I有極小部分樣本、涉約5%的混凝土強度低於署方標準。

有別柏傲莊III要全幢拆卸做法，柏傲莊I兩座的整體結構並沒明顯危險，署方已要求發展商作出跟進工程，並已批准有關加固工程及發出施工同意書，署方會在工程妥善完成後，才向項目發出佔用許可證（入伙紙），並就今次事件是否有人違反《建築物條例》展開調查。

新世界回應稱，柏傲莊I的跟進工程已獲批准，並經專業評估後，確認兩座樓宇結構安全，並已要求承建商盡快執行跟進工程。新世界承諾，將確保樓宇質量符合法例及法定標準，相信跟進工程對柏傲莊I的關鍵日期沒有影響。翻查資料，柏傲莊I關鍵日期為2022年9月，即樓花期約9個月。

上述柏傲莊I、柏傲莊II共提供2198伙，去年10月開售以來累沽逾2100伙，平均成交實呎約2.1萬元，吸金近240億元。測量師謝志堅認為，今次柏傲莊I事故，相信屬施工工人出錯引致，承建商料需負最大責任。謝續指，該兩座僅極小量混凝土強度不達標，採加固工程處理屬合理做法，預計工程約3至5個月。

屋宇署：新批工程需加額外要求以釋疑慮

另外，為釋除公眾疑慮，屋宇署亦將就新批開展工程的物業發展項目作額外要求，包括就私人樓宇上蓋主體結構工程，除現時於混凝土運抵地盤時，須取樣製造混凝土立方塊，並於第28天對有關樣本進行抗壓測試外，亦擬額外要求於工程期間，對結構構件定期進行反彈錘敲測試。

至於擬議增加的反彈錘敲測試，須在完成每次澆注混凝土工序後第7天進行，並涵蓋不同主要組件包括支柱、承力牆、轉換層板、轉換橫樑等，以更早檢查位於關鍵位置的結構構件的混凝土強度，如發現混凝土強度或品質欠妥善，發展商須通知屋宇署及提交報告。署方正草擬作業備考，目標是明年首季實施。