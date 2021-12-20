全取強積金 投資選擇多

現時強積金戶口持有人在年滿65歲以後，有三大途徑處理強積金，分別為全數提取、部分保留及全數保留。全數提取即把戶口內的強積金全部一次過取回；部分保留即分期提取，按照需要向受託人申請提取款項；全數保留就是不需作任何處理，把資金留在強積金戶口內繼續投資。

對於退休後應選擇以哪個方法處理強積金，香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，退休人士應該要考慮實際需要，例如是否需用以支持日常生活或償還按揭等；另一項要考慮的就這筆資金會否有明確的部署，包括如何進行再投資等。

對於決定全部保留及部分保留強積金於戶口中的退休人士，李澄幸提醒：「決定全部保留的退休人士，如果目的是想繼續投資，他們當然有權選擇繼續留在強積金平台，但其實他們也可以選擇到強積金以外的投資平台去實踐投資計劃。」

李澄幸表示，縱使強積金的收費相對其他的基金投資平也有一定競爭力，然而，若以其每年大約1.5%的平均收費來說，如果退休人士懂得善用互聯網的投資渠道，不難找到更划算的選擇。小數怕長計，每年即使只省下0.5%的收費，對於長期投資來說，也可以是非常可觀的數字。

李續稱：「如果退休人士本身具有投資經驗，對自己的投資眼光有信心，也願意嘗試外間的投資平台，全數提取強積金轉換場地再作投資，有機會爭取到收費上的價格價勢。」除了價格優勢，其他投資平台的選擇也較強積金平台優勝，例如近年頗受投資者歡迎的派息基金，也是強積金平台目前所缺乏的。

與其全數保留輸通脹 不如全取轉買年金

除有投資經驗的退休人士，即使本身不諳投資或沒有經驗的，李澄幸也建議考慮把強積金提取出來，進行其他低風險投資，「把強積金保留在戶口，如因怕虧損而只願投資於保證基金等低回報基金種類，甚至連通脹都對抗不了。這類人士倒不如把強積金全數提取，再轉而購買香港年金。」李澄幸補充，年金也會面對通脹的挑戰，但至少退休人士在生的時候可以定期定額地收取年金，不論多長壽都有穩定的現金流。此外，政府過去數年都有持續推出的iBond或銀色債券，也屬於低風險而可靠的抗通脹投資。

至於部分保留的選項則是於2016年才加入的強積金處理方法。這個方法為戶口持有人提供了另一個彈性處理退休金的方法。即使在市况低迷但又急需資金周轉的時刻，也可以只提取部分資金，而毋須被迫全部於低位贖回。

部分保留需留意提款收費流程時間

決定以部分保留方式處理強積金的人，李澄幸提醒需要注意強積金受託人會否就提款收費，以及提取款項的流程及所需時間。收費方面，積金局規定受託人不可以就每年首4次的提取收取費用。根據積金局的服務收費比較平台，目前大部分主要受託人都是不限次數地提供免費提取款項服務，其餘個別受託人則每年提供12次免費提取服務，超出次數則每次收取100元手續費。另外，根據平台資料顯示，受託人在收到分期提款的申請後，由贖回基金至將權益支付予申索人，需時10至17個工作天之內。

總括來說，李澄幸認為現階段強積金平台為退休人士提供的退休後投資選擇仍未及平台以外的豐富，提取款項亦不及一般銀行或股票戶口的方便快捷。不過，他表示見到積金局近年都有積極尋求不同的退休後投資方案，相信退休人士未來會有更多選擇。

[退休綢繆]