經濟
睇樓速遞

香港地產

緹山擁港九靚景 花園特色戶私隱高

【明報專訊】九龍全新超級豪宅供應一向不多，嘉里（0683）發展、已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，背靠獅子山，前臨九龍市景，更可遠眺港島；項目所處的龍駒道，只有緹山及同系發展龍駒道3號緹外兩個住宅項目，私隱度高，故向來受城中名人富豪追捧。發展商早前開放分層住宅地下連花園戶，現樓示範單位擁翠綠花園，住戶於繁華熱鬧的都市中，可尋獲難得的寧靜。

明報記者 陳寶恩

攝影 馮凱鍵

位處龍駒道9號的緹山，地勢高聳，前臨九龍半島開揚景觀。項目採低密度設計，全盤只提供45伙，包括26個分層住宅單位、14幢洋房及5座別墅。自2019年4月開售至今，緹山已累積售出約28伙，佔項目單位總數逾六成。

緹山提供的26伙分層單位，由兩座組成、位於屋苑後排，其中24個標準戶採一層兩伙設計，全屬3房3套間隔，實用面積1656至1760方呎；每座頂層各設一個連天台特色單位，實用面積3017方呎，連2111方呎天台。14幢洋房處屋苑前排，實用面積2846至2876方呎，後排則是面積最大、實用面積5128至7171方呎的別墅。

發展商早前推出緹山分層住宅的地下連花園特色戶招標，並開放現樓示範單位予傳媒參觀。其中第2座地下A室，實用面積1724方呎，入門即步入客飯大廳，採用橫廳設計，客廳闊8.5米，外連192方呎花園，被林木包圍，並以玻璃趟門作分隔，感覺清新自然。

低密度設計 3房3套間隔

全屋走淺色系典雅自然風格，客飯廳涇渭分明，飯廳放置八人啡色長形飯枱，仍有寬裕的活動空間，方便戶主宴客；上方附有特色吊燈作點綴。客廳放置淺灰梳化，牆身用上天藍色油漆，配上植物主題裝飾，富有度假風情。

單位共提供3間套房。其中主人套房位於客廳旁邊，長約6米，空間偌大，放置一張灰色雙人大牀後仍可做到三邊落牀。景觀則與客廳一樣，外望內園綠化景致，景色怡人。大牀上方附有水晶吊燈，另一邊牆身就置有高身金屬邊衣櫃，採用磨砂趟門，旁邊亦設灰色梳妝枱，方便住戶更衣梳妝。

另一間睡房同樣方正實用，設計以淡藍為主調。此外，設計師將其中一間睡房改為書房，書房放置深木色系的書桌，背靠窗戶，方便住戶日常辦公使用。而書房內的浴室，設有兩道門，其中一道門連接客廳，即可用作客廁或者套廁。

赴又一城車程只約10分鐘

至於廚房就位於客飯廳旁邊，以淡黃色為主調，附有木系廚櫃及廚房配套電器，大部分煮食家電用上德國品牌Miele，附有雙門雪櫃、焗爐及小型酒櫃，可謂一應俱全。廚房一隅就設計成工人套房，空間充裕，放置一張單人牀。

發展商表示，上述單位連裝修出售，裝修費用約120萬元，早前推出市場招標，連1個車位，招標指引價7488萬元，實呎43,434元。至於項目周邊配套方面，由於屋苑自成一隅，附近欠缺商場或民生店舖，如住戶要日常購物，需要駕車前往鄰近港鐵九龍塘站的又一城等地，車程約10分鐘。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

禁主動銷售 跨境理財通反應淡 基金公會研允港客戶經理北上 金管局：通關便會好
禁主動銷售 跨境理財通反應淡 基金公會研允港客戶經理北上 金管局：通關便會好
記者兩度查詢 職員均着自行了解
記者兩度查詢 職員均着自行了解
港債券基金跌 損吸引力
港債券基金跌 損吸引力
安踏擬派特別中期息兼向員工派新股
安踏擬派特別中期息兼向員工派新股
華置今復牌 Ken Sir明言低吸冀成掌反私有化關鍵
華置今復牌 Ken Sir明言低吸冀成掌反私有化關鍵
渣打料美明年加息一兩次
渣打料美明年加息一兩次
鴻鵠陸庭龍：聯儲局重槌抗通脹 增持現金看好商品
鴻鵠陸庭龍：聯儲局重槌抗通脹 增持現金看好商品
3月已建議勿買內房債「利大本無歸」
3月已建議勿買內房債「利大本無歸」
鴻鵠陸庭龍：舜宇或供貨Apple Glasses可看好
鴻鵠陸庭龍：舜宇或供貨Apple Glasses可看好
創辦鴻鵠資產管理 目標千萬美元以上客戶
創辦鴻鵠資產管理 目標千萬美元以上客戶
金力稀土材料世界龍頭
金力稀土材料世界龍頭
Google港掌舵人冀延「試錯」精神 3方面推動港數碼化 雲解決方案助企業發展
Google港掌舵人冀延「試錯」精神 3方面推動港數碼化 雲解決方案助企業發展
港年收入逾1萬元YouTube頻道 按年增逾五成
港年收入逾1萬元YouTube頻道 按年增逾五成
翠華「快翠送」推網站落單
翠華「快翠送」推網站落單
富臨投資逾千萬拓美食廣場
富臨投資逾千萬拓美食廣場
港研發體感裝置 傳統電子遊戲升級
港研發體感裝置 傳統電子遊戲升級
創辦人曾開發防水對講機 學懂生產小眾產品技巧
創辦人曾開發防水對講機 學懂生產小眾產品技巧
張兆聰：美股從未在準備加息時轉熊
張兆聰：美股從未在準備加息時轉熊
李澄幸：退休應重點考慮醫保 股票不宜集中美股
李澄幸：退休應重點考慮醫保 股票不宜集中美股
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：匯控受惠英加息 留意購證28872
劉思明：匯控受惠英加息 留意購證28872
張兆聰：匯控受惠加息或不如以往
張兆聰：匯控受惠加息或不如以往
伍禮賢：潤啤業績理想 目標價70元
伍禮賢：潤啤業績理想 目標價70元
簡志健、傅可怡：Snowflake勝在獨特與「中立」
簡志健、傅可怡：Snowflake勝在獨特與「中立」
區偉志：幣圈2022年十大預言（上）
區偉志：幣圈2022年十大預言（上）
《幫你格價》：低門檻移民大盤點
《幫你格價》：低門檻移民大盤點
沈永年：隔離澳門住宿勝 珠海外賣飲食優
沈永年：隔離澳門住宿勝 珠海外賣飲食優
陸振輝：與其感嘆老去 不如活在當下
陸振輝：與其感嘆老去 不如活在當下
梁振輝：央行變 投資變？
梁振輝：央行變 投資變？
陳大為：愈加息 股巿巿寬愈窄
陳大為：愈加息 股巿巿寬愈窄
黃德几：新創建宜候7元吸 整固後有望再上
黃德几：新創建宜候7元吸 整固後有望再上
陸振球：美匯突破方向決定港股後市
陸振球：美匯突破方向決定港股後市
陸振球：港股失望情緒高 再做淡要小心
陸振球：港股失望情緒高 再做淡要小心
林少陽：再通脹資產明年料續跑贏
林少陽：再通脹資產明年料續跑贏
技術取勝：領展守長期上升軌
技術取勝：領展守長期上升軌
李聲揚：一注獨贏 輸錢無仇報
李聲揚：一注獨贏 輸錢無仇報
蔡金強：投資不過南宋版圖的本質
蔡金強：投資不過南宋版圖的本質
徐家健：滯脹乃政府干預造成？
徐家健：滯脹乃政府干預造成？
艾雲豪：成功靠苦幹 配合時代大轉折
艾雲豪：成功靠苦幹 配合時代大轉折
李順威：美股期權結算後或有空倉回補
李順威：美股期權結算後或有空倉回補
劉思明：能源板塊成港股唯一亮點
劉思明：能源板塊成港股唯一亮點
何啟聰：急挫吸引好友進場 美團購16576
何啟聰：急挫吸引好友進場 美團購16576
瑞銀亞洲：續獲資金支持 看好騰訊購12244
瑞銀亞洲：續獲資金支持 看好騰訊購12244
摩根大通亞洲：英加息帶動 匯控購29852
摩根大通亞洲：英加息帶動 匯控購29852
周顯：細價股非執董冇錢居多
周顯：細價股非執董冇錢居多
王弼：重申買輝瑞好難輸
王弼：重申買輝瑞好難輸
曾淵滄：中央明年穩經濟 港股將受惠
曾淵滄：中央明年穩經濟 港股將受惠
湯文亮：地產沒唱高散貨這回事
湯文亮：地產沒唱高散貨這回事
陳永傑：10年債息低企的啟示
陳永傑：10年債息低企的啟示
廖偉強：地產代理的「精神分裂」
廖偉強：地產代理的「精神分裂」
布少明：美聯儲加息 香港未必跟
布少明：美聯儲加息 香港未必跟
馬泰陽：美縱加息 對港樓市影響微
馬泰陽：美縱加息 對港樓市影響微
YOHO Hub兩日收2000票 最快今加推 料聖誕長假開售 CAINE HILL昨加推50伙周四賣28伙
YOHO Hub兩日收2000票 最快今加推 料聖誕長假開售 CAINE HILL昨加推50伙周四賣28伙
周末一手沽185伙 按周升逾五成
周末一手沽185伙 按周升逾五成
金朝陽林紀新籲降強拍門檻 低至六成
金朝陽林紀新籲降強拍門檻 低至六成
開拓迷你倉業務 3年建33據點涉5000個迷你倉
開拓迷你倉業務 3年建33據點涉5000個迷你倉
十大屋苑周末9宗 7周新低
十大屋苑周末9宗 7周新低
12月樓宇買賣登記約7900宗 料創5個月新高
12月樓宇買賣登記約7900宗 料創5個月新高
PARKSIDE呎價逼2.1萬創屋苑紀錄
PARKSIDE呎價逼2.1萬創屋苑紀錄
全取強積金 投資選擇多
全取強積金 投資選擇多