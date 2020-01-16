YOHO Hub兩日收2000票 最快今加推 料聖誕長假開售 CAINE HILL昨加推50伙周四賣28伙

明報記者 陳寶恩

The YOHO Hub 上周四推出首張價單，涉及206伙，實用面積325至1036方呎，涵蓋1房至4房戶型，價單售價由778.6萬元至2367.7萬元，價單實呎由20,438元至25,434元，發展商提供最高12%折扣（45日即供付款），折實價685.16萬元至2083.57萬元，折實實呎17,986至22,382元；折實均呎19,899元比元朗YOHO 系列屋苑現時二手成交呎價約1.7萬至1.8萬元水平，高逾一成。

以首批206伙計 YOHO Hub超額近9倍

此外，由恒地（0012）發展的港島半山堅道CAINE HILL，上周六首輪開售50伙，即日沽清，套現逾3.8億元。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨日加推2號價單，涉及50伙，部分單位價格輕微上調約1%。是次加推50伙，折實均呎29,630元，比首批折實均呎28,708元高3%。項目亦隨即公布銷售安排，本周四、即平安夜前夕進行次輪銷售28伙，包括8伙開放式及20伙1房，折實價555.034萬至926.156萬，折實實呎26,428元至33,315元，折實總值逾2.09億元。

CAINE HILL個別輕微加價近2%

CAINE HILL昨加推的50伙，包括13伙開放式及37伙1房戶，實用面積190至285方呎，定價554.9萬至954.8萬元，實呎27,245元至34,345元。維持150天成交最高3%樓價折扣，折實價538.253萬至926.156萬元，折實實呎26,428元至33,315元。入場單位為5樓F室，實用190方呎開放式，折實價538.253萬，折實實呎28,329元。呎價最低為5樓E室，實用277方呎1房，折實價732.059萬，折實實呎26,428元。售價及呎價最高則位於28樓B室，實用278方呎1房，折實價926.156萬元，折實實呎33,315元。

對比新舊價單，1號價單的20樓B室，實用278方呎1房戶，折實價852.436萬元，折實實呎30,663元。新價單樓上一層的21樓B室，面積相同，折實價872.8萬，折實實呎31,396元，兩者價相差2.4%，扣除0.8%樓層差價，實際加價近2%。