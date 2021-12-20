馬泰陽：美縱加息 對港樓市影響微

過去香港經歷過多次加息周期，最近一次為2015年底開始，美國加息共9次，累加2.25厘，其間本港最優惠利率僅加0.125厘，由此可見，即使明年美國開始加息，估計香港銀行未必即時跟隨；除非大幅調高加息幅度，影響市民的供樓負擔，否則相信短期內對樓市不會有太大影響。

以一個800萬元的單位為例，承做九成按揭及25年還款期，以目前最優惠按息(P)2.5厘計算，每月供款32300元。假設按照過去加息幅度，加0.125厘，即P按息升至2.625厘，每月供款將調升至32756元，僅增加456元或1.4%。

不過，即使加息，本港的樓價不一定會向下調整，以2015年底本港開始加息周期為例，其間樓價反而上升約20%，因此，即使加息，亦不一定有礙樓價的升跌。

除息口外，還有其他原因影響樓市，當中香港與內地通關亦是市場焦點之一。土地註冊處資料顯示，今年截至12月15日，一手住宅錄得17172宗註冊，較去年全年增加約11.6%；涉及註冊金額錄約2232.08億元，較去年全年增加約29.4%。而二手住宅錄58397宗註冊，較去年全年增加約24.5%；涉及註冊金額錄約4997.34億元，較去年全年增加約32.4%。在內需的情况下，樓市交投及成交金額均有顯著的升幅，倘若通關之門順利打開，料有利整體樓市交投。相信明年樓市仍然「穩中向好」，全年樓價升幅料介乎3%至5%。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]