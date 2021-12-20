布少明：美聯儲加息 香港未必跟

筆者翻查過去紀錄，美國對上一次的加息周期由2015年底開始，合共加息9次，累積加息2.25厘。至於香港，最優惠利率僅加1次，幅度0.125厘，明顯遠低於美國，反映聯儲局加息，香港不一定跟隨或跟足，始終加息與否要視乎本地經濟環境等不同因素。說回樓市，臨近年尾香港樓市依然穩中向上，先有一手熱銷，新盤浪接浪登場；二手交投繼續向好，不少樓市板塊均有不俗表現，例如居屋市場正是當中表表者。樓價持續高企徘徊，促使不少上車客轉戰居屋市場。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首11個月二手居屋註冊宗數達6287宗，較2020年全年高出近32%，暫創9年新高；金額方面，期內二手居屋註冊金額更錄約335.4億元，較去年全年高出逾33%，並創出史上新高。

若以平均每宗二手居屋註冊金額計算，同期錄得約533萬元，連升5年，比起去年全年平均約528萬元進一步攀升，創有紀錄以來新高。樓市自身表現強勢，經濟大環境亦同樣帶來支持。政府統計處新近公布，本港9月至11月失業率跌至4.1%，連跌9個月，已重返去年初「疫情爆發前」。配合本港市場資金充裕、置業剛需強勁、存款高企，以及中港兩地明年有機會全面通關等因素，個人相信未來樓市重拾向上動力，又或樓價再度突破歷史高位，只是時間問題。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]