陳永傑：10年債息低企的啟示

向來在加息態度表現鴿派的美國聯儲局主席鮑威爾，最近一改常態，以鷹派角色暗示要加快縮表甚至加息，藉以對付變得「已非暫時性」的通脹。

鮑威爾忽然由鴿轉鷹，令投資市場顯得有點混亂，尤其是美國股市、債市及匯市都令人感到有一點詭異！最使人覺得奇怪的是美國10年債券孳息率竟然一度跌穿1.4厘，低見1.34厘，這個逆向走勢教人感覺到美國明年的加息能否成立？假如明年會加息，美國10年債券孳息率不應該下跌至1.4厘不保，本月上旬是1.5厘多，仍產生莫名其妙的感覺。明年要加息，美國10年債券孳息率理應往上走才是合理，不應與今年高位1.7厘之上逆向而行。

Omicron令加息降溫

Omicron新冠變種病毒的出現，令美國經濟面臨轉變。雖然Omicron可能破壞全球供應鏈引致通脹高升，但Omicron也可以削弱全球經濟引致通脹向下，令加息機會降溫。美國經濟正如一個硬幣跌下平放時「可公可字」，機會各佔一半。

現時愈來愈多世界級經濟組織，因Omicron病毒令全球經濟下調。如果經濟下調，鮑威爾的縮表及加息鷹派觀點變得更不合常理，反而繼續貨幣寬鬆看來才是正常反應。

國際油價每桶由近85美元暴跌至約65美元，儘管反彈上約73美元，高油價造成的通脹也消失不少。加速縮表及加息，似乎多此一舉，樓市、股市等投資市場持續會有好表現。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]