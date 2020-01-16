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瑞銀亞洲：續獲資金支持 看好騰訊購12244

【明報專訊】港股月初在低位得到買盤支持出現反彈，但在加息以及制裁名單不明朗因素夾擊之下，恒指年尾後勁不繼，周五更以陰燭下試年內低位，且留意恒指23100點位置會否提供支持。近星期主要是消息層面拖累成份股走勢。

市場對美國制裁憂慮未散，中概股在周四美國時段繼續向下，至周五港股時段維持弱勢，騰訊（0700）繼續向下，騰訊周五開市時已經失守450元的4個月支持位，跌勢更一直擴大，最低見438元，下跌3.2%，並已連跌4天。資金流方面，騰訊的認購證繼續得到顯著資金支持，反映市場仍然看好，如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購12244，行使價540.5元，2022年3月到期，有效槓桿約10倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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