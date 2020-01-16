瑞銀亞洲：續獲資金支持 看好騰訊購12244

市場對美國制裁憂慮未散，中概股在周四美國時段繼續向下，至周五港股時段維持弱勢，騰訊（0700）繼續向下，騰訊周五開市時已經失守450元的4個月支持位，跌勢更一直擴大，最低見438元，下跌3.2%，並已連跌4天。資金流方面，騰訊的認購證繼續得到顯著資金支持，反映市場仍然看好，如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購12244，行使價540.5元，2022年3月到期，有效槓桿約10倍。

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