何啟聰：急挫吸引好友進場 美團購16576

美團（3690）周五低位曾跌逾半成至225.2元，是約3個月低位，收市保持逾半成跌幅，未能重返230元以上。弱勢持續下，短線或觀望能否在220元喘定跌勢，向上250元或已構成明顯阻力。

美團失守230元，吸引好友入場，主要考慮行使價在300元以下的認購證，看好或可考慮美團認購證16576，行使價290.2元，2022年3月到期，實際槓桿約6.7倍。若美團失守220元支持，好倉或需考慮向下換馬，以減低價外幅度。繼續看淡，或可留意美團認沽證16578，行使價204.8元，2022年4月到期，實際槓桿約4.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]