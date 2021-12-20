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經濟
2021年12月20日星期一
蔡金強 奧陸之聲
投資策略
禁主動銷售 跨境理財通反應淡 基金公會研允港客戶經理北上 金管局：通關便會好
記者兩度查詢 職員均着自行了解
港債券基金跌 損吸引力
安踏擬派特別中期息兼向員工派新股
華置今復牌 Ken Sir明言低吸冀成掌反私有化關鍵
渣打料美明年加息一兩次
鴻鵠陸庭龍：聯儲局重槌抗通脹 增持現金看好商品
3月已建議勿買內房債「利大本無歸」
鴻鵠陸庭龍：舜宇或供貨Apple Glasses可看好
創辦鴻鵠資產管理 目標千萬美元以上客戶
金力稀土材料世界龍頭
Google港掌舵人冀延「試錯」精神 3方面推動港數碼化 雲解決方案助企業發展
港年收入逾1萬元YouTube頻道 按年增逾五成
翠華「快翠送」推網站落單
富臨投資逾千萬拓美食廣場
港研發體感裝置 傳統電子遊戲升級
創辦人曾開發防水對講機 學懂生產小眾產品技巧
張兆聰：美股從未在準備加息時轉熊
李澄幸：退休應重點考慮醫保 股票不宜集中美股
環球經濟數據
劉思明：匯控受惠英加息 留意購證28872
張兆聰：匯控受惠加息或不如以往
伍禮賢：潤啤業績理想 目標價70元
簡志健、傅可怡：Snowflake勝在獨特與「中立」
區偉志：幣圈2022年十大預言（上）
《幫你格價》：低門檻移民大盤點
沈永年：隔離澳門住宿勝 珠海外賣飲食優
陸振輝：與其感嘆老去 不如活在當下
梁振輝：央行變 投資變？
陳大為：愈加息 股巿巿寬愈窄
黃德几：新創建宜候7元吸 整固後有望再上
陸振球：美匯突破方向決定港股後市
陸振球：港股失望情緒高 再做淡要小心
林少陽：再通脹資產明年料續跑贏
技術取勝：領展守長期上升軌
李聲揚：一注獨贏 輸錢無仇報
蔡金強：投資不過南宋版圖的本質
徐家健：滯脹乃政府干預造成？
艾雲豪：成功靠苦幹 配合時代大轉折
李順威：美股期權結算後或有空倉回補
劉思明：能源板塊成港股唯一亮點
何啟聰：急挫吸引好友進場 美團購16576
瑞銀亞洲：續獲資金支持 看好騰訊購12244
摩根大通亞洲：英加息帶動 匯控購29852
周顯：細價股非執董冇錢居多
王弼：重申買輝瑞好難輸
曾淵滄：中央明年穩經濟 港股將受惠
湯文亮：地產沒唱高散貨這回事
陳永傑：10年債息低企的啟示
廖偉強：地產代理的「精神分裂」
布少明：美聯儲加息 香港未必跟
馬泰陽：美縱加息 對港樓市影響微
YOHO Hub兩日收2000票 最快今加推 料聖誕長假開售 CAINE HILL昨加推50伙周四賣28伙
周末一手沽185伙 按周升逾五成
金朝陽林紀新籲降強拍門檻 低至六成
開拓迷你倉業務 3年建33據點涉5000個迷你倉
十大屋苑周末9宗 7周新低
12月樓宇買賣登記約7900宗 料創5個月新高
緹山擁港九靚景 花園特色戶私隱高
PARKSIDE呎價逼2.1萬創屋苑紀錄
全取強積金 投資選擇多
蔡金強：投資不過南宋版圖的本質
【明報專訊】過去有種說法，叫做「投資不過山海關」；現在又有了新的說法，「投資不過南宋界」。
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