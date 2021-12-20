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梁振輝 匯市前瞻

投資策略

梁振輝：央行變 投資變？

【明報專訊】2021年只餘下兩星期，投資者可能早已經準備好放假的心情，而各地中央銀行經過上周的忙碌後，相信亦可以暫時唞一唞，看看市場的反應，觀察數據的表現。

上周全球有多達20家中央銀行趕在年底前開會，但市場的重點相信離不開美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行，因為她們的動向不但影響本地經濟及貨幣，對全球局勢亦有重要啟示，巧合地三家央行在上周均作出了一些改變，投資者或許亦要研究是否需要作出相應配置調動。

美國聯儲局表示，基於通脹不斷走高而加快撤出刺激措施，將每月縮減購買債券的規模擴大一倍至300億美元，計劃在明年第一季結束買債，並在明年內加息3次，其加息的步伐比我們此前預料的要更快。但投資者要留意的是，假若明年真的呈現通脹見頂回落的走勢，而且聯儲局理事換屆，則整體的加息腳步有可能會較今天預期的來得慢。回顧2021年，美元可謂一枝獨秀，年內升幅超過6%，但實際上只是回補2020年的跌幅。市場目前更加關注的是今年表現疲軟的一眾主要外幣，能否在2022年否極泰來？

歐元走高 英鎊受壓

歐洲央行上周略微鷹派的決定帶動歐元走高，亦導致美元兌G10貨幣同步下滑。美國經濟數據大致符合市場預期，而房屋數據意外令人驚喜。英鎊在英倫銀行意外加息後上升（上次會議則是意外沒有行動）。 儘管Omicron變種病毒的風險值得關注，英國的中央銀行家似乎更加關注通脹走高及相對緊張的勞動力市場。我們仍然相信市場對英倫銀行往後加息的預期過於進取，特別是考慮到目前英國經濟的脆弱。另一方面，英國脫歐緊張局勢也潛伏在後台，這可能會再次對英鎊構成壓力，預期阻力位在1.3420至1.3580。

歐洲央行上周表示繼續逐步退出疫情刺激措施後，確認將在明年3月結束其PEPP購買債券計劃，但會自第二季起增加其APP債券購買金額。央行仍然認為高通脹只是暫時問題，但較早時美國聯儲局已放棄了這看法。短期內，我們認為在年底美元的倉位調動下，歐元兌美元有望得到支持。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]

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