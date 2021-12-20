陸振輝：與其感嘆老去 不如活在當下

游走在時間之中，不知不覺就老了風華、刻了滄桑。一天很短，轉眼就朝起暮落；一年很短，轉眼就春夏秋冬。歲月雖然蒼老了容顏，卻成熟了心智，年齡只會改進了我們的心境、豐富了我們的閱歷。心若年輕，歲月就會不老；心若溫暖，人生就多彩。生命是一場生生不息的輪迴，是一個令人褪去稚嫩，走向成熟的過程。只要經歷過春的明媚，就會欣賞到秋的靜美；雖然面對過風雨，但卻會收穫到彩虹。

真正灑脫的退休者，必然是經歷了人生種種，依然熱愛生活；歷經了世事滄桑，內心仍然質樸如初。 只要想吃就吃、想玩就玩，只要心境不老，你就可以愈活愈年輕。 每天以一種積極心態擁抱生活，生活就不會累了，只要活出自我，生活就會精彩。不必對未來的挑戰焦慮、也不必對過去的失誤惋惜，人生只是一場長途旅程，最終不會帶走任何雲彩，只要你肯一笑，一切煩惱都必會過去。

與其困擾於年齡，不如充實自己；與其感嘆老去，不如活在當下。人活着要有質量，只要活得自己有趣，韶光才會善待你，只要活得自己發光，理想才會靠近你。

年華向晚，歲月沉香，老去的只是年齡，不老的是心態。年齡只會刻劃出皺紋，但卻不會令你的氣質和美態消失，做好自己，心就永遠年輕。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]