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區偉志：幣圈2022年十大預言（上）

【明報專訊】2021快將完結，回顧過去一年，數字資產已滲入到主流金融，甚至日常生活中。正所謂「幣圈一日，人間十年」，要預測幣圈一年後的發展談何容易，筆者嘗試分析最近發展，以窺探一下來年趨勢。

（1）以太幣市值追趕比特幣。以太幣今年升值大約4倍，大幅超越比特幣約60%的升幅，兩者現市值緊差約一倍，其主要原因是有愈來愈多的數碼應用程式（Dapps）搭載於以太坊的智能合約平台上。數字黃金與數字石油大比拼，勝負取決於整個生態圈能否繼續壯大，與及以太坊能否升級至2.0版本，從而吸引更多Dapps使用。

（2）大量遊戲加入區塊鏈元素。Axie Infinity創先河以邊玩邊賺（play to earn）概念加入到遊戲中 ，玩家需以AXS幣購買獨一無二的遊戲角色，在遊戲內參與活動並賺取代幣套現，據聞菲律賓現在每天也有過萬人玩這遊戲以賺取工資維生。相信AXS熱潮很快會過去，取而代之將是更多的新區塊鏈遊戲。以後打機要先看看能否賺錢！

（3）Web3的興起。現在的互聯網巨頭獲取了大量用戶信息，然後變現，用戶私隱蕩然無存。在新一代的互聯網Web3技術下，信息儲存去中心化，用戶可更有效地保障私隱。此外，網站由持份者共同管治，並不受任何機構約束。相信來年將有不少新網站以此形式嘗試運作。

NFT將成市場推廣界寵兒

（4）NFT大行其道。NFT 應該是最容易走進生活的區塊鏈技術，任何數碼檔案（包括圖像、歌曲、文件）均可鑄造成NFT。純圖像式的第一代NFT收藏品已不能滿足市場，估計來年會有新的商業模式興起，吃喝玩樂都會跟NFT有關，也會見到不少實物連結上NFT，甚至賣會籍、樓花或賭博也可利用NFT，任何公司都想發行NFT以收宣傳之效，它將成為市場推廣界的寵兒。

加密貨幣美元定價 強化美元霸權

（5）美國政府加強監管。由於中國自動棄權，現在只有美國政府能影響幣圈的發展，美國現時是抱着觀望態度，因為這些與數字資產相關的區塊鏈技術發展一日千里，不想過快規管而阻礙了創新，加密資產以美元定價更強化了美元霸權的力量。但隨着愈來愈多人投資加密貨幣，以及DeFi項目及穩定幣大行其道，政府是時候加強監管以維持金融體系穩定及保障小投資者。筆者認為監管並非壞事，反而有助行業更健康發展。

其餘五項，下期（1月3日）繼續。

香港數碼資產學會共同創辦人 www.HKDAS.org

[區偉志 加密解碼]

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