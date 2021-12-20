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簡志健、傅可怡 明智博立

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簡志健、傅可怡：Snowflake勝在獨特與「中立」

【明報專訊】數據庫（Database）在公司的地位重要性提升，特別是分析型數據庫（Analytical Database）。隨着數據資產增加，數據運用的價值從簡單的查詢過渡數據挖掘和分析。長遠來說，分析型的數據倉庫（Data Warehouse）會提升在數據庫市場中的份額。

數據管理的傳統模式正被打破，過往在數據孤島（Data Silos）收集數據以進行單一目的分析，只能獲取其價值的一部分。現今，更多的公司和大型數據集（Data Set）將跨公司和上下游行業的生態系統連結起來，以產生更高維度的洞察力，將為下一代人工智能驅動的數據應用程序和服務提供動力。Snowflake（美：SNOW）正實現把龐大數據量集中化的功能，既保證能承受龐大數據上的數據查詢請求，又能保證數據的安全性和把數據上雲提供高擴展性的能力。

Snowflake成立於2012年，是雲原生的數據倉庫即服務公司（Data-warehouse as a service DaaS），它的創新性在於架構技術上能把儲存（Storage）和算力（Compute）分離，因此能做到靈活高的按需收費，提高性能和效率，擴展性強。從一個數據倉庫演變成數據雲（Data Cloud），Snowflake是目前市面上最好的雲數據倉庫，通過推出數據共享和數據市場，建立多方的數據集，構建一個平台型模式，把數據存儲，不同數據工作量如數據查詢、數據變現的渠道都集中到它的平台。

Snowflake快速增長，貢獻集團收入超過100萬美元的客戶達到148個，增速同比超過228%，目前已經擁有財富500強中225個客戶。它的成功之處在產品和商業模式上找到了準確的切入點，並配合出色的運營能力，其獨特位置在於既可以把數據多雲化（multi-cloud）使用，除了雲原生設計帶來的高性能、高擴展性、彈性計費等優勢之外，還迎合了當前多雲化的趨勢，與此同時保持著中立性，讓客戶不需要深度綁定在雲廠的生態中。

收入留存率173% 遠高同業

Snowflake和三大雲廠商存在着競合關係，在產品技術上，它的儲存層（storage）使用AWS S3， Azure Blob和Google Storage，它的計算算力底層是基於AWS EC2，因此是三大雲廠的大客戶，尤其是AWS和Azure。同時，他的產品與Amazon Redshift、Microsoft Synaspe和Google Bigquery是競爭關係，因此大家可能會憂慮當Snowflake長遠做大的時候，會否被同行打壓，但我們認為這個情况在未來幾年內不會發生，因為（1）大廠們要考慮到擴大自家生態的問題，他們會更加考慮大廠們之間的競爭多於打壓能幫他們賺錢和賺客戶的Snowflake；（2）對於AWS和Azure來說，他們的數據倉庫不是他們的明星產品，Redshift和Synaspe的產品架構和性能落後於Snowflake。雖說如此Google的Big query今年11月推出了Omni，是一個可以多雲的功能，有可能會成為威脅，但Snowflake有其中立性的獨有優勢並能讓它從更親近的Amazon和Microsoft的關係中獲益。

運營能力方面，Snowflake的收入留存率也非常出眾，淨收入留存率最新超過173%，遠高於業界優秀指標120%，可見Snowflake一旦產品讓客戶滿意並建立客戶關係後便有很高的粘性。Snowflake的高淨收入留存率的原因除了其按需按量的提前消費模式外，還有落地時間長，客戶把從數據上雲到測試環境要花上6個月，再到客戶的業務流程上雲，總共要花上12至24個月，因此今年的客戶增長代表的可能是幾年後的收入增長。新的客戶第一年花了100塊，第二年花了200塊，第三年可能花300塊，因為客戶增長讓這家公司的收入增速降得更慢，也能保持更長期的收入快速增長。

雖說Snowflake目前還談不上讓大部分客戶都成癮，但假如每年都有一定的客戶開始把它的使用量大幅提升，那它的高速增長的持續性便可以延長。

（執筆之時，筆者及其客戶沒有持有上述股票）

中原博立研究團隊

[簡志健、傅可怡 明智博立]

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