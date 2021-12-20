經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：退休應重點考慮醫保 股票不宜集中美股

【明報專訊】首先，感謝現年58歲、任職公務員Peter的來信，以下是一些通用的意見供參考。他的投資組合年回報37％非常態，股神巴菲特過去多年的平均年回報約20％，所以一般投資者不宜期望可年年獲取高回報。傳統的理財建議是根據投資者的年齡去調整投資組合的股債比例，不過不可以「一本通書讀到老」，特別是對於擁有較高資產淨值家庭來說，他們的風險承受水平較高，即使年紀漸長，亦可以持有較高比例的股票。

因此，筆者不反對Peter在退休後仍然維持投資股票，但有以下幾點的意見。第一，股票不宜集中在美股，應適度分散至全球各國主要市場；第二，定息產品配置宜集中於較高評級的債券，優先股和房地產信託不宜歸類為定息類別，因為始終具備如股票般較高波動性的特點；第三，股債均配是通用選項，可以考慮將股票及房地產信託整體比例降至50％，而債券等定息產品佔50％，配合每年組合再平衡。事實上，以現時的組合價值來算，如配置50％的債券，即使回報不高，如60歲退休，配合退休金500萬元，每月長糧3萬元，相信也足夠Peter的支出。股票部分用於抗通貨膨脹，應付額外開支，甚至可考慮傳承財富的問題。

在投資組合後，必須提一下支出，因為理財「有入有出」，而退休後的支出可平可貴，一部分視乎個人對生活質素要求，另一部分是健康原因導致非完全可控的支出。Peter的女兒是醫生，相信更加清楚，退休人士如果進入長期護理階段，支出肯定會大增，光是交通費用已經增加不少，比如的士出入，又或者是室內重新裝修以配合長者需要，還有一系列的醫療開支。

雖然可以倚靠投資組合來填補，不過更理想是檢視現時的保險，個人人壽保險50萬元、危疾保險25萬元，畢竟現時的保障水平略低，可重點考慮醫療保險，潛在醫療費用當然是轉嫁給保險公司更好，因將更好的控制預算，亦可避免意外的支出影響了傳承給子女財富的總值。總的來說，以Peter現時的支出和資產，退休是沒有問題的，可進一步構建相對穩健的投資組合、考慮醫療和長期照料的開支以及傳承財富給子女的預期和部署。舉例說，假如子女有機會離開香港去外地工作，以上的考慮宜更加周全，有需要的話，應聯絡相關的專業人士作進一步的諮詢。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]

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