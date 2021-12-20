港研發體感裝置 傳統電子遊戲升級

明報記者 薛偉傑、攝影 馮凱鍵

KellyJohn Studio Limited共同創辦人為麥子鋈、黃少玲，他們在2020年開始構思及設計研發體感輸入裝置KJ-Stick。他們認為，有一批日本經典及長壽個人電子遊戲是很多香港人喜歡玩。雖然這些遊戲近年已支援多個平台，有Xbox或PlayStation版本，或Windows版本已經支援Kinect，但至今用戶仍以傳統遊戲手掣等來玩遊戲，所以，他們想到研發一款簡易的體感輸入裝置KJ-Stick。KJ-Stick內置六軸感應器，用戶只要手握它或綁在手腳上，它可以感應到用戶出拳等動作，從而控制遊戲中角色做出相應動作。

另一方面，一些由小型獨立遊戲開發商開發的遊戲，可能只有Windows、Android或iOS版，其Windows版亦未能支援Kinect。對於這類遊戲，KJ-Stick是一個簡單升級方案，可以增加體感元素。

支援街霸Rainbow Six等遊戲

麥子鋈表示，他用了一年半時間研發KJ-Stick，以及主動支援10餘個經典及長壽遊戲，包括《街頭霸王》和《鐵拳》等格鬥遊戲，以及《Rainbow Six》等射擊遊戲，用戶只需在KJ-Stick上的小屏幕上選擇切換。

至於由小型獨立遊戲商開發的Windows、Android及iOS遊戲，若希望支援用KJ-Stick，編程工作一般只需加入幾個指令，一日內可完成。他聲言，這可能是全世界最容易開發體感遊戲的方案。

他續稱，Kinect那種偵測用戶骨架的方案，優點是用戶毋須手持或穿戴裝置，玩起來更輕鬆；缺點是若距離太短或太長，有太陽光照入室內或背景較多人，有可能無法使用；遊戲開發商支援Kinect的編程工作亦較花時間。至於KJ-Stick的優點是辨識準確率高和反應更快，支援的編程工作簡單；缺點則是用戶需要手握它或綁在手腳。不過，遊戲開發商可以同時支援兩種方案，讓消費者自行選擇，沒有衝突。

公司網站銷售 單個售價897元

為避免造模具的較大投資，KJ-Stick外殼為3D打印，在月前開始小量生產，並在該公司網站銷售，單個售價115美元（約897港元），4個套裝賣498美元（約3884港元），包括手帶和腳帶等配件。至今賣出了100多個，買家主要來自美國、香港和台灣。他估計，這批買家很可能是遊戲開發商等，買來作測試，考慮其遊戲將來是否支援等。

為了直接接觸消費者，公司計劃明年在美國Amazon開設網店銷售KJ-Stick。另外，有一家專門銷售STEM產品的公司亦對KJ-Stick有興趣，希望該公司能推出一個STEM版，讓學生自行組裝後使用。所以，公司計劃推出一個簡化版的KJ-Stick專攻STEM市場，除在使用之前需要簡單組裝之外，其售價控制在40美元以內。

新研發體感裝置 踩單車玩賽車遊戲

另外，他最近又研發了另一套體感裝置，裝在一部普通單車的車頭、煞掣、鏈輪等幾個位置後，可以偵測到速度、加速度、方向及有否煞車等。這套裝置可以支援一般Windows及Android賽車遊戲。用戶只需用它來模擬遊戲手掣般作設定即可。訪問當日，他示範了踩着單車玩《Need for Speed》。

麥子鋈表示，這套裝置的研發工作已完成大半，只需要簡化安裝方法，讓更多人能夠自行安裝，「希望這套裝置推出之後，可以刺激遊戲公司開發單車比賽遊戲」。他又稱，這套體感裝置加上單車尾托約3000元，已經有健身中心有興趣購買。

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